Kaos na Giru: po protestu bodo del etape opravili kar v avtobusih #video

Za danes je bila na Dirki po Italiji napovedana najdaljša, 258 kilometrov dolga etapa od Morbegna do Astija, a so se kolesarji uprli in dosegli, da bodo prvih 150 kilometrov opravili kar v udobju ekipnih avtobusov.

Pogovori o smiselnosti dolžine današnje etape, ki je z 258 kilometri najdaljša na letošnjem Giru, so se začeli že sinoči, danes na štartu pa dosegli vrelišče.

Zadnji teden dolgih etap, poznih prihodov v hotel in nato zgodnjih startov je pustil velik davek na kolesarjih, ki so izrazili tudi zaskrbljenost nad tem, kakšne posledice bodo tako dolge etape pustile na njihovem zdravju. Ni bilo malo tistih, ki so prepričani, da bo hladno in mokro vreme oslabilo tudi njihov imunski sistem, kar je še toliko bolj skrb vzbujajoče med pandemijo covida-19.

Considering the weather situation the race has been neutralized at Km 8. Will follow updates on the restart.



La tappa, viste le condizioni atmosferiche, è stata neutralizzata al km 8. Seguiranno aggiornamenti per la precisa ripartenza della corsa.#Giro pic.twitter.com/jURSxSpey6 — Giro d'Italia (@giroditalia) October 23, 2020

Kolesarji so zahtevali pogovor z direktorjem dirke Maurom Vegnijem in komisarji Mednarodne kolesarske zveze (UCI) ter nazadnje dosegli, da bo današnja etapa potekala v precej krajši različici. A še pred tem so odpeljali prvih osem kilometrov v zaprti vožnji, nato pa se vrnili v avtobuse svojih ekip.

Glavni uporniki v karavani naj bi bili iz ekip Lotto Soudal in AG2R La Mondiale, medtem ko naj bi pri Ineosu in Bori zagovarjali prvotno traso:

#Giro - According to Rai, Team INEOS-Grenadiers and Bora-Hansgrohe are between the teams that wanted to ride the full stage today. — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) October 23, 2020

Še vedno ni znano, kje točno bo novo štartno mesto 19. etape. Če drži podatek italijanske televizije RAI, da se je štart iz Morbegna v italijanski pokrajini Lombardija preselil v mesto Abbiategrasso, kolesarje namesto 258 kilometrov danes čaka zgolj 107 kilometrov, spletna stran Gazzetta dello Sport pa poroča, da bo štart etape gostilo mestece Como. Tam je cilj enodnevne klasike Lombardija, kar pomeni, da je pred kolesarji še 180 kilometrov.

Kakorkoli, cilj naj bi dosegli okrog 16.30, kot je bilo predvideno.

Prvi del etape bodo kolesarji opravili kar v udobju moštvenih avtobusov:

The peloton is on the move! 🚌



The Giro d'Italia riders prepare to travel to the amended starting location for Stage 19



(🎥 - @EiselBernhard) pic.twitter.com/y6Km1rQ3sU — Eurosport UK (@Eurosport_UK) October 23, 2020

Ker je danes na sporedu ravninska etapa, večjih sprememb v skupni razvrstitvi ni pričakovati, bo pa zato bolj živahno v soboto, ko je sporedu še ena (spremenjena) gorska etapa s kar trikratnim vzponom na Sestriere.



Danes bo v rožnati majici prvič kolesaril Nizozemec Wilco Kelderman (Sunweb), ki je včeraj "slekel" Portugalca Almeido (Deceuninck-Quick-Step).