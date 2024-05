Iz kolesarske ekipe Pogi Team pozivajo vse, ki se spominjajo Urbana Prevca, dragocenega člana njihove ekipe, ki je umrl v tragični kajakaški nesreči na Savi Dolinki, naj namesto sveč in cvetja raje prispevajo na tekoči račun Unicefa, kjer bodo vsa zbrana sredstva namenjena športnim klubom, ki so bili del njegovega življenja, to so Pogi Team, Kajak kanu klub Ljubljana in Rod Sivega volka. "Urban je od majhnega rad delal dobra dela," so zapisali v objavi na družbenih omrežjih. Delil jo je tudi Tadej Pogačar, ki je v prvi etapi Gira v spomin na Urbana nosil žalni trak.

Sporočilo kolesarske ekipe Pogi Team, katere član je bil pokojni Urban Prevc, objavljamo v celoti:

"Z globoko žalostjo v srcu vas obveščamo o izgubi našega dragocenega člana Urbana Prevca, ki nas je mnogo prezgodaj zapustil. V čast njegovega spomina in ljubezni do športa vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na zadnjem slovesu, ki bo potekalo v četrtek, 9. maja 2024, ob 16. uri na Plečnikovih Žalah izpred vežice Cirila in Metoda.

🕊️🎖️V duhu Urbanove predanosti športu in želje po podpori skupnosti vas prosimo, da namesto sveč in cvetja prispevate na tekoči račun Unicefa TRR: SI56 0201 3025 9875 429, SKLIC: 60000, NAMEN: URBANUS, kjer bodo vsa zbrana sredstva namenjena športnim klubom, ki so bili del njegovega življenja, to so Pogi Team, KKK Ljubljana in Rod Sivega volka. S tem bomo skupaj nadaljevali njegovo zapuščino in podprli mlade športnike, ki sledijo njegovim stopinjam.

Urban je od majhnega rad 'delal' dobra dela, kot je temu sam dejal – očistil prah iz radiatorskih špranj, odstopil sedež starejšim na avtobusu, pridržal vrata, pomagal nositi vrečko starejši sosedi, sekati drva in pomagati pri 'terenskih' opravilih starim staršem, očistiti avto očetu, namazati kolesarsko verigo bratu, skuhati mami jutranjo kavico za lepši dan, pomagati sošolcem pri učenju, srčno navijati za svoje kolesarje in veslače ter raziskovati in odkrivati naravo skupaj s svojimi taborniki. Bil je tudi ponosen Unicefov junior ambasador in vesel, da je lahko širil glas mladih in bil del uredniške skupine U-Reporta.

Žal ga je usodna nesreča ustavila na njegovi edinstveni poti.

S prispevki boste omogočili zaokrožiti njegova drobna dobra dela – z manjšim številom sveč in rož zanj bo dodal zadnji svoj kamenček k ohranjanju narave, v kateri je tako neskončno užival ter zbrana sredstva podelil organizacijam, v katerih je najraje preživljal svoj prosti čas – skupaj s športniki, prijatelji, trenerji in vodniki – ter skupaj z njimi rasel, se bogatil in postal pravi mladenič.

Zahvaljujemo se vam za vašo prisotnost in podporo v teh težkih trenutkih. Naj Urbanov duh živi naprej skozi nas in skozi športe, ki jih je tako ljubil."

Iskrena hvala!

Družina Prevc in Pogi Team

