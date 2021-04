V živo: bo Roglič zadržal rumeno majico?

Dirka po Baskiji, potek 3. etape:

16:14 (50 km do cilja): glavnina je vsakih 10 kilometrov minuto bližje ubežnikom, prednost teh je zdaj le še dobre štiri minute. V narekovanju tempa v glavnini se izmenjujejo kolesarji Bahrain Victoriusa, BikeExchangea, Groupame FDJ, enega je v ospredje poslala tudi Jumbo Visma. Preostali člani nizozemske ekipe pazijo na kapetana Rogliča in varčujejo z močmi za zaključek etape. Včeraj je slovenski as v finalu ostal sam.

15:58 (60 km do cilja): prednost ubežne sedmerice je padla pod pet minut, Roglič in Pogačar sta v glavnini dobro varovani osebi, obkrožena z moštvenimi kolegi. "Danes bo v zaključku težko, zagotovo bo prava borba, upam, da mi bo uspelo držati stik z najhitrejšimi. Napade pričakujem na zadnjem klancu, ki je precej težak, bomo videli," je pred etapo povedal vodilni kolesar na dirki.

15:35 (77 km do cilja): glavnina se počasi približuje ubežnikom, ti imajo zdaj še 5:55 prednosti.

15:20: v begu je sedmerica kolesarjev, Danec Mikkel Honoré (Deceuninck), Francoz Theo Delacroix (Interlarché), Američan Larry Warbasse (AG2R), pa Španci Oier Lazkano (Caja Rural), Daniel Navarro (Burgos) in Gotzon Martin (Euskaltel) ter Avstrijec Felix Gall (DSM), ki ima trenutno, 90 kilometrov pred ciljem dobrih sedem minut prednosti pred glavnino.

Ubežna skupina se je oblikovala šele po prvem vzponu dneva, kakšnih 145 kilometrov pred ciljem, Gall se je šesterici pridružil nekoliko kasneje, skupaj pa so nato iz kilometra v kilometer povečevali prednost pred glavnino, v kateri je v začetku tempo narekovala Rogličeva Jumbo-Visma.

Tudi danes se bo etapa zares razvnela šele v zaključku, ko na 155. kilometru etape kolesarje čaka klanec 2. kategorije na Malkuartu (prvi kilometer ima 10,2-odstotni naklon, sledijo slabi trije kilometri s povprečnim 5,9-odstotnim naklonom), čisto na koncu pa še zaključni trikilometrski vzpon 1. kategorije s povprečnim več kot desetodstotnim naklonom.