Posrečen utrinek z dirke: "Gremo, otroci. Pokažite babici, kaj znate."

Posnetek je nastal na 3. etapi dirke Turul Ciclist al Bihorului, ki je prejšnji konec tedna potekala v Romuniji. Radu Cristi je bil tam eden od dveh uradnih fotografov. Dirko je spremljal na motorju.

"Gremo, otroci. Pokažite babici, kaj znate." S temi besedami so na uradni strani dirke popestrili fotografijo Raduja Cristija:

"Vse se je dogajalo izredno hitro. Posnetek je nastal s sredine ceste, ko so se kolesarji bližali železniški progi, kjer so se zaradi bližajočega se vlaka morali ustaviti pred zapornicami. Mislim, da kolesarji niti niso bili tako začudeni (zaradi gospe na cesti, op. a.), vajeni so, da se jim na cesti zgodi marsikaj. Posnetek je nastal povsem po naključju. Z motoristom sva se namreč po bližnjici vrnila nekaj kilometrov nazaj, namesto da bi nadaljevala pot in iskala dober kotiček za fotografiranje. Ko sem fotografijo posnel, se mi niti ni zdelo, da je kaj posebnega, preveč smo se ukvarjali z vremenom in samo traso, šele zvečer sem med pregledovanjem fotografij odkril, kaj mi je uspelo," se je razgovoril za Sportal.

Foto: Radu Cristi

Foto: Radu Cristi

Foto: Radu Cristi

Foto: Radu Cristi

Utrinek z lanske dirke Po Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

Nedvomno bodo zanimivi in zgovorni posnetki nastajali tudi na bližajoči se dirki Po Sloveniji, ta letos praznuje 25 let, ki jo bomo podrobno spremljali tudi na Sportalu. Za fotografsko dokumentacijo bo tudi tokrat skrbel Vid Ponikvar iz agencije Sportida.

Takole smo njegove fotografije predstavili lani: