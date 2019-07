Žabjeku poškodba preprečila nastop v Andori

"Po pregledu pri strokovnjaku smo se odločili, da bo vseeno odpotoval v Andoro in skušal voziti, že po prvih metrih na terenu pa je bilo dokončno jasno, da to ne bo mogoče. Jure se bo vrnil v Slovenijo in takoj začel z okrevanjem, predvidoma bo spet dirkal v Italiji. Poškodba ni huda z vidika običajnega človeka, onemogoča pa dirkanje v tako zahtevnem športu, kot je spust z gorskimi kolesi," so zapisali pri ekipi v sporočilu za javnost.

Na programu svetovnega pokala v Andori so sicer prvič letos zbrani tekmovalci v vseh disciplinah. V petek bo na programu kratki kros, v soboto spust ter v nedeljo še olimpijski kros. Aduta ekipe Unior/Devinci Factory Racing bosta Tanja Žakelj (olimpijski kros) in Američanka Dakotah Norton (spust).

