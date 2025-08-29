Omrzel zadnji dan Avenirja popustil, skupna zmaga Seixasu

Francoz Paul Seixas je zmagovalec kolesarske dirke po Franciji za mlajše člane - Tour de l'Avenir. Seixas je ključni korak k zmagi napravil v zadnjem gorskem kronometru, ki ga je prepričljivo dobil. Zadnji dan, ki je bil razdeljen na dve etapi, je imel veliko težav slovenski up Jakob Omrzel, ki je proti zmagovalcu izgubil več kot pet minut.

Najboljši mladi slovenski kolesar Jakob Omrzel ni imel najboljšega dne. Veliko časa je izgubil že v sprinterski gorski etapi v La Rosieru (41,6 km), potem ko je zasedel 16. mesto z zaostankom 3:12 minute.

Predzadnjo etapo oziroma prvi del je dobil Belgijec Jarno Widar, ki je bil pet sekund pred Paulom Seixasom, tretji je bil Lorenzo Finn z osmimi sekundami zaostanka. To je pomenilo, da je skupno vodstvo ohranil Francoz Maxime Decomble, ki je imel pred zadnjim testom še 29 sekund naskoka pred Seixasom, 35 pred Finnom in 36 pred Widarjem. V boju za skupno zmago sta pred zadnjim gorskim kronometrom ostala še Norvežan Joergen Nordhagen (+0:45) in Ekvadorec Mateo Ramirez (+0:52).

Omrzel se je v zadnjih 10,3 km navkreber podal kot 14. v seštevku, a z malo možnostmi za napredovanje v deseterico. Proti najboljšim je izgubil še slabi dve minuti in pol ter gorski kronometer v La Rosieru (10,3 km/6,6 %) končal na 16. mestu (+2:25).

Slavil je Seixas, ki je hitro nadoknadil razliko proti rojaku Decomblu, pridobival pa je tudi proti ostalim tekmecem. Na koncu je dobrih deset kilometrov dolg kronometer dobil s prednostjo 28 sekund pred Nordhagnom in 33 pred Seixasom. Decomble je zaostal 1:49 minute.

V skupnem seštevku je Seixas slavil s prednostjo 40 sekund pred Widarjem, 44 sekund je zaostal Nordhage, 47 pa Finn. Decomble je padel na peto mesto (+1:20). Omrzel je v zadnji etapi pridobil eno mesto za končno 13. mesto (+6:16).

Od Slovencev so na dirki nastopili še Aljaž Turk, Erazem Valjavec in Anže Ravbar, ki je zabeležil najboljšo posamično uvrstitev s tretjim mestom v peti etapi, a v petek niso končali dirke. Zadnjo etapo sta v selekciji Slovenije, ki jo je vodil Martin Hvastija, ob Omrzelu odpeljala še Jaka Marolt in Nejc Komac.

Drugi najboljši je bil v zadnji etapi Marolt na 27. mestu z zaostankom 3:07 minute. Marolt je bil drugi najboljši Slovenec tudi v skupnem seštevku, bil je 63. Komac je bil skupno 95.