Nevednost ali neumnost? Kolesarji so se za las izognili katastrofi. #video

Don't mind me, I'm just going to ride across the front of a bike race seconds before it comes through 😬 #DanilithNokereKoerse pic.twitter.com/VjTSLNv0P8

Dirko je dobil Belgijec Tim Merlier (Soudal Quick-Step), ki je v zaključnem sprintu po tlakovcih rahlo navkreber zmogel največ moči in za seboj pustil tudi sprinterska mojstra Fabia Jakobsena na drugem mestu (Team dsm-firmenich PostNL) in Jasperja Philipsena (Alpecin - Deceuninck) na tretjem. To je njegova tretja zaporedna zmaga na tej dirki.

The King of Nokereberg, Tim Merlier did it again and won @NokereKoerse for the third time in a row after narrowly avoiding a crash. 💪🏼🇧🇪 Jakobsen and Philipsen could just watch him go, that speed uphill on the cobbles is insane! #NokereKoerse pic.twitter.com/u0ii157Sf6