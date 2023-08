Nekdanji zmagovalec kolesarske dirke po Italiji menja ekipo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji zmagovalec kolesarske dirke po Italiji Tao Geoghegan Hart bo to zimo zapustil ekipo Ineos Grenadiers in se pridružil Lidl-Treku, s katerim je podpisal triletno pogodbo. Osemindvajsetletni Londončan, zmagovalec Gira 2020, je svojo celotno člansko kariero do danes preživel pri Ineosu.