Monika Hrastnik, neustrašna spustašica, ki izdeluje nakit iz lesa

Šestindvajsetletna Monika Hrastnik, državna prvakinja v spustu z gorskimi kolesi, ki je prejšnji konec tedna na svetovnem prvenstvu v Leogangu v Avstriji osvojila bronasto kolajno v spustu, bo odlično pripravljenost in samozavest poskušala unovčiti v Mariboru, ki bo od četrtka do nedelje gostil dve tekmi svetovnega pokala v spustu. Zaradi pandemije bo petkova preizkušnja sploh prva v letošnji sezoni svetovnega pokala.

Foto: Grega Valančič/Sportida Bron s svetovnega prvenstva ni prvi vidnejši uspeh Monike Hrastnik. Šestindvajsetletnica iz kraja Lepa Njiva pri Mozirju se ponaša tudi z naslovom evropske prvakinje za leto 2018 – do naslova ji je uspelo priti v portugalski Lousi – in 3. mestom na tekmi svetovnega pokala istega leta v italijanski Val di Sole, ki je njeno najljubše prizorišče. Medalja s svetovnega prvenstva je prvo odličje slovenskih članic na svetovnih prvenstvih. Pred tem je Tanja Žakelj tri kolajne osvojila v mlajših kategorijah.

Monika Hrastar je članica kluba KK DH Pohorje, dirka pa za francosko ekipo Dorval AM, katere članica je že drugo leto. Upa, da bo tam tudi dlje, saj je izjemno zadovoljna s podporo, ki je je deležna. Njen partner Miran Vauh – Miri je tudi njen mehanik, za fizično pripravo skrbi Andraž Jančar.

Z Moniko smo se pogovarjali pred začetkom gorskokolesarskega konca tedna v Mariboru.

Foto: Keno Derleyn

Tudi če bi ji najraje ubežali, se pandemiji novega koronavirusa nikakor ne moremo izmuzniti. Kako je prekrižala načrte vam?

Precej! Petkova tekma v Mariboru bo šele prva tekma svetovnega pokala v tej sezoni. To pomeni, da razen na državnem prvenstvu, dveh tekmah francoskega pokala in tekmi za svetovno prvenstvo letos sploh še nisem imela priložnosti tekmovati.

Tudi priprave so bile zato precej drugače, kot smo si zamislili. Pravzaprav nas je marca prav korona pregnala iz Portugalske, kjer smo z ekipo trenirali. Kolikor sem lahko, sem trenirala doma, kjer imam svojo progo, fizično moč pa sem nabirala v naravi oziroma v fitnesu, ko so bili ti spet odprti.

Tudi testiranje na novi koronavirus je že del vsakdana. Koliko testov ste že opravili? Se tega človek navadi?

Tri, nazadnje v torek. Vse tri teste sem opravila v tednu dni! Ne, nikoli se ne navadiš na to, da ti nekdo šari po nosu, pravzaprav je vedno težje (smeh, op. a.).

Foto: Keno Derleyn

Spomini na svetovno prvenstvo v Leolangu so najbrž še precej sveži. Ste s tretjim mestom v spustu presenetili še sebe?

Da, pravzaprav sem se res. Tega res nisem pričakovala. Že razmere so bile tako nemogoče, od sneženja na štartu do dežja in hudega mraza ter tega, da nismo vedeli, kako so dekleta pripravljena, da je bilo nemogoče napovedati razplet. Nad razpletom sem bila zelo presenečena.

To je bržkone odlična popotnica in injekcija samozavesti pred domačo tekmo v Mariboru?

Res je, mislim, da bo rezultat res dobro vplival na mojo samozavest. Še posebej letos, ko nam vsem manjka tekem in izkušenj iz štartnih vratc.

Na Mariborskem Pohorju bosta ta konec tedna na sporedu kar dve tekmi za svetovni pokal (Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup 2020) v spustu z gorskimi kolesi. Spustaški konec tedna se začenja s četrtkovimi kvalifikacijami in uradnim treningom, sledil bo petkov finale (od 9.45 naprej za mladince in mladinke in od 12.230 naprej ta člane in članice), nato pa še eden v nedeljo.

Kakšen je sicer protokol pred tekmo?

Najprej imamo ogled proge, naslednji dan so na vrsti treningi, tretji dan sledijo jutranji trening in nato kvalifikacije, četrti dan pa treningi in finale.

Foto: Keno Derleyn

Kako močna je lahko prednost domačega terena?

To je dvorezen meč. Po eni strani si bolj zaupam, ker progo dobro poznam, vem, kje spustiti, je pa druga slabost ta, da doma čutim večji pritisk. Na domačem terenu čutim večjo nervozo, bolj se trudim dokazati.

Videla sem, da bodo ekipe v Mariboru v mehurčku. Kako je videti tak mehurček?

Vse skupaj je precej drugače. Vseskozi nosimo masko, si razkužujemo roke, druženje odpade. Večino časa smo tako ali tako v svojem boksu z ekipo, ni več sproščeno tako, kot smo navajeni. Malo smešno je, a zdravje je na prvem mestu.

Takole je tekma svetovnega pokala v spustu izgledala lani:

Svojo kolesarsko pot ste začeli v 4crossu, kako to, da ste se preselili med spustaše?

Res je, vozila sem fourcross, a to bolj zase, kot hobi, saj v resnici takrat skoraj nisem trenirala. Bolj resno sem se s kolesarstvom začela ukvarjati leta 2015, ko sem začela trenirati downhill, zadnji dve leti, odkar sem v francoski ekipi, pa je vse skupaj že na zelo profesionalni ravni.

Foto: Keno Derleyn

Kako velike so hitrosti pri spustu, je to zelo odvisno od tehničnih zahtev proge?

Zelo odvisno je od konfiguracije in zahtevnosti proge, so pa na nekaterih odsekih hitrosti tudi do 80 kilometrov na uro.

Sestavni del spusta so tudi padci. Tudi ti vam na vaši poti niso bili ravno prihranjeni.

Res je, če hočeš svoji glavi dobro, potem je pomembno, da padce sprejmeš kot sestavni del kolesarstva. Najhuje sem se poškodovala leta 2018, ko sem si na zadnji dirki svetovnega prvenstva zlomila medenico. To sem hitro sprejela, drugega mi niti ni preostalo. Operacije nisem potrebovala, sem pa približno mesec in pol preživela na berglah.

Kaj bi rekli, da so vaše prednosti pri spustu in kaj so vaše šibke točke?

Rada imam strme in tehnične proge, ne ležijo pa mi "high-speedi" in enostavne proge, ki jih lahko prevozi vsak.

In kakšna je ta v Mariboru?

Hitra in tehnična, mislim, da mi kar leži. Lani sem bila na tekmi svetovnega pokala peta.

Kaj bi vas zadovoljilo letos?

Ne vem, nerada govorim o svojih rezultatskih ciljih. Nikoli ne veš, kaj vse se zgodi, bom pa zagotovo dala vse od sebe. Bomo videli, konkurenca bo dobra. Pridejo vsi, razen tistih, ki so poškodovani.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Vaša edina ljubezen pa ni samo kolesarstvo, počnete še marsikaj drugega. Študirate in menda celo izdelujete nakit. In to iz lesa!

Da, res je, sem absolventka na fakulteti za polimere, kjer me čaka še diploma, v prostem času pa rada izdelujem nakit iz lesa. Ne za prodajo, bolj za hobi.

Ste na tem področju samouk?

Pravzaprav sem, je pa oči mizar, tako da je bil les od nekdaj pri hiši. Sicer pa največ in najraje izdelujem iz lesa oljke.