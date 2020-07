Mohorič bo tekmoval na virtualni dirki po Franciji

Iz ekipe so sporočili, da se bodo preizkušnje z veseljem udeležili in da jih bodo v prvi etapi zastopali Mohorič, Ivan Cortina, Rafa Valls in Enrico Battaglin.

"Dirkati na virtualni dirki po Franciji bo popolnoma drugačna izkušnja kot dirkati na pravi tekmi. Glede na pretekle izkušnje z virtualnimi tekmami lahko rečem, da noge zelo trpijo. Veselim se, da bom lahko videl, kako dobro sem pripravljen v primerjavi z drugimi kolesarji, ampak še bolj se veselim pravih tekem na cestah, ki bodo v kratkem," je za spletno stran Bahraina dejal Mohorič.

The @LeTour might be running little later than usual this year, but you can still watch us race in July as we line-up for the #TDFvirtual on @GoZwift

⁣

23 teams will race 6 stages across 3 weekends.⁣

⁣

It all starts this weekend. Rider line-ups announced shortly.⁣#TDFunited pic.twitter.com/GMrgAUnJmH