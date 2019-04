Moč nove tehnologije za dolge ure užitka

Kolesa so sicer narejena za premagovanje razdalj, a so veliko več. So pojem svobodnega gibanja in uživanja v naravi. Kolesarjenje nas namreč izjemno osrečuje. Odkar pa poznamo tudi kolesa na električni pogon, se je ta šport dvignil na povsem drugo raven.

Z električnim kolesom imamo daljši domet. Pred nami se kar naenkrat odprejo nove možnosti, daljše razdalje in bolj strmi klanci, ki so nam bile prej s kolesom nedosegljive. Z odločitvijo za električno kolo prispevamo k bolj prijaznemu odnosu do okolja, saj lahko namesto avtomobila za kakšne poti "vprežemo" tudi kolo. Verjetno gre za najbolj "zeleno" prevozno sredstvo.

Električno kolo ima pogonski sklop in polnilno baterijo, ki v povprečju zdrži do tri ure vožnje in doseže hitrost približno 25 kilometrov na uro. To je odvisno od vrste terena in teže kolesarja.

V službo, na hrib, s hitrejšim partnerjem – vse je lažje

Za tiste, ki se v službo vozijo s kolesom, so električna kolesa super nadomestilo za navadno kolo, saj lahko v službo prispejo sveži in spočiti. Preznojene majice so lahko preteklost. Če obožujemo gorsko kolesarjenje, nam električno gorsko kolo omogoča premagovanje višje višinske razlike. Mogoče se z njim lahko celo dvakrat spustimo po isti progi.

Še posebej primerno je za kolesarjenje v paru, če je en kolesar manj vzdržljiv od drugega. Za lažje dohitevanje hitrejšega partnerja mu električni pogon močno pomaga.

Brez vrtenja pedal ne bo šlo

Ena od glavnih zmot, ki jih imamo v zvezi z električnimi kolesi, je ta, da na električnem kolesu ni treba poganjati pedal. To nikakor ni res. Vseeno moramo vztrajno vrteti pedala, kar je s pomočjo električnega pogona veliko lažje, zato bomo pravzaprav na kolesu lahko preživeli še več časa. Električno kolo namreč ne vozi samo, to ni motorno kolo.

Pomoč pri novih avanturah

Kolesa Scott so ustvarjena prav za ljudi, ki iščejo avanturo in pri tem potrebujejo samo malo pomoči. Na voljo so električna gorska kolesa, treking električna kolesa, hibridna električna kolesa in mestna električna kolesa, tako moška, ženska in otroška.

Ni dvoma, da lahko vsak poišče popolno električno kolo za svoje želje in potrebe.

Gorska kolesa

Shimanova skupina Steps E-8000 predstavlja naslednji korak pri integraciji komponent, povezljivosti ter učinkovitosti v e-gorskem kolesarjenju. Popolnoma novi E-Spark – s povsem prenovljenim okvirjem ter vzmetenjem – je s sistemom Steps prestavil vso idejo električnega gorskega kolesarjenja na višjo raven. Kot pri Geniusu je okvir združljiv z dvema velikostma obročnikov (27,5 in 29).

Največji doseg: 85 km

Najvišja hitrost: 25 km/h

Zmogljivost baterije: 504 Wh

Spark eRIDE 920

Lastnosti modela Spark eRIDE 920: OKVIR aluminij PREDNJE VZMETENJE FOX 34 Rhythm Air, 130 mm ZADNJE VZMETENJE FOX Float EVOL Performace Trunnion, 165x45 mm ELEKTRIČNI POGON Shimano STEPS E8000, 250 W, 500 Wh, zaslon SC-E8000 ZADNJI MENJALNIK SRAM NX Eagle, 12 p. PRESTAVNE ROČICE SRAM NX Eagle ZAVORE Shimano BR-MT520 Disc GONILKE Shimano STEPS FC-M8050, 32 OBROČNIKI/OBROČI Syncros X-30S ZADNJI ZOBNIKI SRAM, PG1230, 11-50 PLAŠČI Maxxis Rekon 2.60 x 29 TEŽA 23,00 kg CENA 5.149 €

Za Strike eRIDE velja: zabavaj se, ne glede na položaj, v katerem se boš znašel. Zahvaljujoč geometriji, naprednemu sistemu, integraciji in dovršenim sestavnim delom, bo kolo prava izbira, ne glede na to, ali se z e-kolesom peljete prvič ali ste že izkušeni e-kolesarji.

Najvišja hitrost: 25 km/h

Zmogljivost baterije: 500 Wh

Strike eRIDE 910/710

Lastnosti modela Strike eRIDE 910/710 OKVIR aluminijast PREDNJE VZMETENJE FOX 34 Float Performance Elite Air, 140 mm ZADNJE VZMETENJE FOX NUDE EVOL Trunnion, 185x50 mm ELEKTRIČNI POGON Bosch Performance CX, 250 W, baterija 500 Wh, zaslon Kiox ZADNJI MENJALNIK SRAM GX Eagle, 12 p. PRESTAVNE ROČICE SRAM NX Eagle ZAVORE Shimano BR-M640 GONILKE SRAM X1 1000, 16 OBROČNIKI/OBROČI Syncros X-30S ZADNJI ZOBNIKI SRAM PG1230, 11-50 PLAŠČI Maxxis Rekon 2.6x29 CENA 6.179 €

Kompaktna oblika pogonske enote sistema Bosch omogoča povsem nov oblikovalski pristop ter boljšo integracijo baterije. Zmogljiv pogonski sklop še dodatno nadgradi športen videz in vam ponudi dolge ure užitka na kolesu.

Najvišja hitrost: 25 km/h

Zmogljivost baterije: 500 Wh

Aspect eRIDE 20



Lastnosti modela Aspect eRIDE 20 OKVIR aluminij 6061 PREDNJE VZMETENJE Rock Shox Judy Silver RL Solo Air, 15x110 mm, 120 mm ELEKTRIČNI POGON Bosch Performance CX, 250 W, baterija 500 Wh, zaslon Purion ZADNJI MENJALNIK SRAM NX Eagle, 12 p. PRESTAVNE ROČICE SRAM NX Eagle ZAVORE Shimano BR-MT520 Disc GONILKE FSA, 16 OBROČNIKI/OBROČI Syncros X-30S ZADNJI ZOBNIKI SRAM PG1230, 11-50 PLAŠČI 900: Maxxis Ikon 2.60 x 29, 700: Maxxis Ardent Race 2.60 x 27.5 CENA 3.669 €

Scott ponosno predstavlja prvo otroško gorsko električno kolo. Kakšen je odziv otrok: zabavno in lepo kolo! In zakaj bi na električnem kolesu uživali samo starši? Zdaj vas lahko vaš otrok spremlja na daljših turah ter prekolesari tisti dodaten kilometer v klanec.

Na voljo: 26- in 24-palčni.

Najvišja hitrost: 20 km/h

Zmogljivost baterije: 400 Wh

Značilnosti modela Roxter eRIDE 26: OKVIR aluminij 6061 PREDNJE VZMETENJE SR Suntour XCR 32, 100 mm ELEKTRIČNI POGON Bosch Active Plus, 250 W, baterija 400 Wh Power Pack, zaslon Purion ZADNJI MENJALNIK Shimano Alivio PRESTAVNE ROČICE Shimano Altus ZAVORE Shimano BR-MT200 GONILKE FSA CK-200 OBROČNIKI/OBROČI Rodi Excalibur DH 559 ZADNJI ZOBNIKI Shimano HG200-9, 11-34 PLAŠČI Kenda K1080 26 2.35 TEŽA 19,90 kg CENA 2.269 €

Treking e-kolesa

Tudi priljubljeni model Sub Cross je dobil električni pogon. Pri modelih Sub Cross 10 so baterijo skrili v okvir. Zmogljiv Boschov pogonski sklop in baterija 500 Wh vas bosta popeljala, kamorkoli boste želeli.

Značilnosti modela Sub Cross eRIDE 20 Men / Lady: OKVIR aluminij 6061 PREDNJE VZMETENJE SUNTOUR NEX-E25 LO DS QR, 63 mm ELEKTRIČNI POGON Bosch Active Plus, 250 W, baterija 400 Wh, zaslon Purion ZADNJI MENJALNIK Shimano Alivio, 9 p. PRESTAVNE ROČICE Shimano Alivio, 9 p. ZAVORE Shimano BR-M200 Disc GONILKE FSA CK200 OBROČNIKI/OBROČI Mach1 MAXX 29 ZADNJI ZOBNIKI Shimano CS, HG20, 11-34 PLAŠČI Schwalbe Energizer Plus 700x50c TEŽA 24,90 kg CENA 2.469 € AKCIJA 2.099 €

(Vse cene so PRIPOROČENE MALOPRODAJNE CENE)

