Kolumbijskemu zvezdniku operirali obe koleni

Kolumbijskemu kolesarju Nairu Quintani so v francoskem Lyonu operirali obe koleni. Kirurška posega sta bila lažje narave, tako da bo tekmovalec ekipe Arkea-Samsic lahko hitro začel rehabilitacijo in priprave na naslednjo sezono. Letošnjo je zaradi poškodbe na dirki po Franciji predčasno končal. Sprva so sumili, da so poškodbe težje, a izkazalo je, da ima kolesar v obeh kolenih počen hrustanec.