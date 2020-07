Kolumbijci prihajajo! Na letalu za Evropo tudi Egon Bernal.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Polet športa in kolumbijskega ponosa

Bojazni, da se kolumbijski športniki ne bi mogli udeležiti nekaterih največjih športnih dogodkov v Evropi, ki jih zaradi epidemije novega koronavirusa niso odpovedali, ni več. Čeprav je kolumbijska vlada do septembra odpovedala vse mednarodne lete, bo za 150 športnikov v nedeljo organizirala čarterski polet iz Bogote v Madrid.

Polet, ki ga je vlada poimenovala polet športa in kolumbijskega ponosa, bo potekal pod strogimi protikoronskimi ukrepi, potniki bodo morali nositi maske, jih menjati na štiri ure, hrana in pijača bosta omejeni, športnike so pozvali, da si ju vzamejo s seboj.

Že pred odhodom bodo morali športniki opraviti test, odpotovali bodo le tisti, ki bodo na njem negativni. V Madridu jim ne bo treba v karanteno.

"S skupnimi močmi vseh vladnih resorjev smo športnikom zagotovili, da bodo lahko uresničili svoje načrte, kar bo pomembno v njihovem razvoju," je sporočil Ernesto Lucena Barrero, kolumbijski minister za šport.

Nairo Quintana spada s svetovno smetano poklicnih kolesarjev. Foto: Reuters

Glavni zvezdniki v letalu bodo gotovo kolesarji na čelu z Egonom Bernalom, lanskim zmagovalcem Toura, in Nairom Quintano. Za polet s Kolumbijci se je dogovarjal tudi lanski zmagovalec Gira, Ekvadorec Richard Carapaz, a mu je na koncu tudi njegova vlada omogočila, da v Evropo skupaj z drugimi ekvadorskimi športniki poleti iz domovine.

Mednarodne kolesarske dirke se bodo sicer začele 1. avgusta.