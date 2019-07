Kolesarska nesreča, kot je še ni bilo #video

Na že tradicionalni ekstremni kolesarski dirki Mountain of Hell ali po slovensko Peklenska gora se je zgodila ena najbolj masovnih kolesarskih nesreč do zdaj. Na srečo je nihče ni resneje skupil.

Okoli 700 kolesarjev tekmovalcev se je istočasno pognalo s francoskega smučarskega središča Les Deux Alpes (3.400 metrov n. m.) in po zaledeneli podlagi hitro začelo dosegati hitrost tudi več kot 100 kilometrov na uro. Nekaj sekund izredno nevarne dirke je potekalo mirno, potem pa je eden izmed kolesarjev izgubil nadzor nad kolesom in povzročil eno najhujših kolesarskih nesreč.

Eden je izgubil nadzor in začelo se je:

Tekmovalci, ki so sicer videli padec pred njimi, se po ledeni podlagi niso mogli pravočasno ustaviti in kolesarji so se začeli zaletavati in padati kot domine. Vse skupaj je videti zelo grdo, angleška spletna stran Bikesy pa poroča, da so jo prav vsi odnesli brez resnejših poškodb.

25 kilometrov dolgo dirko je na koncu najhitreje opravil Francoz Kilian Bron:

Preberite še: