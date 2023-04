Ko posije toplo pomladno sonce in si privoščimo oddih na kolesu

Kolesarstvo je del slovenske kulture, kar se odraža v uspehih naših profesionalnih kolesarjev in vedno večjem številu rekreativnih kolesarjev, ki se odpravljajo na brezpotja, ceste in makadamske poti, pa tudi v mestna središča. Ko se prikaže prvo spomladansko sonce in se temperature dvignejo, se Slovenci z veseljem usedemo na kolo. Začetek kolesarske sezone je priložnost za uživanje v naravi, bodisi samostojno bodisi v družbi prijateljev in družine. V prodajalnah Freestyle so kolesa na zalogi po izjemnih cenah, zato je pomlad ravno pravi trenutek za nakup novega ali nadgradnjo obstoječega kolesa.

Redna uporaba kolesa, posebej ko ga uporabimo kot prevozno sredstvo in s tem nadomestimo avtomobil, pomaga zmanjšati izpuste v ozračje in zaščititi okolje, v katerem živimo. Kolesarstvo pa ni samo trajnostno in do okolja prijazno, pač pa je tudi zabavno in zdravo.

Foto: Freestyle, d. o. o.

S kodo FREE10 si lahko v spletni trgovini Freetsyle zagotovite dodatni desetodstotni popust ob nakupu kolesarske opreme in oblačil Giant.

Pozitiven vpliv kolesarstva na zdravje

Kolesarjenje je ena izmed najboljših telesnih dejavnosti za krepitev srca in ožilja ter splošno izboljšanje zdravja. Številne raziskave so pokazale, da kolesarjenje pozitivno vpliva tako na fizično zdravje posameznika kot tudi na splošno dobro počutje.

Ena izmed največjih prednosti kolesarjenja je, da gre za vadbo, ki je manj obremenjujoča za sklepe kot druge visoko intenzivne dejavnosti, na primer tek ali tenis. Sicer pa je kolesarjenje dostopno praktično vsakomur, ne glede na starost ali telesno pripravljenost.

Foto: Freestyle, d. o. o.

Ta športna dejavnost pomaga pri zmanjševanju tveganja za srčno-žilne bolezni, saj krepi srčno mišico in ožilje. Prav tako pomaga pri uravnavanju krvnega tlaka, zmanjševanju ravni holesterola v krvi in izboljšanju pretoka krvi po telesu.

Redno kolesarjenje ima tudi pozitiven učinek na dihalni sistem, saj povečuje pljučno kapaciteto in njihovo učinkovitost. Pripomore celo k porastu energije za opravljanje vsakodnevnih opravil.

Poleg tega ima kolesarjenje pozitiven učinek tudi na naše mentalno zdravje. Redna telesna aktivnost namreč povečuje proizvodnjo endorfinov, hormonov sreče. S kolesarjenjem lahko zmanjšate raven stresa in tesnobo ter izboljšate spanec.

Kolesarjenje je tudi družabna dejavnost, ki nas lahko povezuje s prijatelji in družino. Začnite s kratkimi vožnjami ter postopoma povečujete trajanje ter intenzivnost. Če še niste preizkusili kolesarjenja, je zdaj pravi čas za začetek.

Foto: Freestyle, d. o. o.

Če iščete novo kolo ali pa o tem zgolj razmišljate, imajo v prodajalnah Freestyle na voljo zalogo koles po izjemnih cenah. Pri njih lahko dobite tudi kolesarsko opremo ali pa se ustavite zgolj za nasvet. Svetujejo vam lahko celo, kjer so najboljše poti za vožnjo po Sloveniji glede na vaše zmožnosti in želje.

Izberite vam najljubše kolo kolekcije Giant ali Liv, ki jih ponujajo v prodajalnah v Ljubljani in Mariboru: Freestyle Giant v Ljubljani: Samova ulica 14, 012362370, ljubljana@freestyle.si Freestyle Giant v Mariboru: Pohorska ulica 7, 026144600 maribor@freestyle.si

V akciji 520 modelov koles po znižanih cenah

Freestyle trenutno ponuja kar 520 različnih modelov koles različnih velikosti in zvrsti po znižanih cenah. Med ponudbo najdete cestna kolesa za hitre vožnje po asfaltu, treking kolesa za daljše vožnje po različnih terenih ter gorska kolesa za adrenalinske spuste in pohajkovanje po hribih. Poleg tega pa Freestyle ponuja tudi največjo ponudbo električnih koles Giant, ki so odlična izbira za daljše vožnje ali za enostavnejšo vožnjo po zahtevnejšem terenu. Če iščete novo kolo za svoje avanture in užitke, preverite ponudbo v prodajalnah Freestyle.

Foto: Freestyle, d. o. o.

Stance E + 1 Pro 29er 25km/h Motor: SyncDrive Pro, 80 Nm navora, poganja ga Yamaha Domet: od 60 km do 190 km Polnjenje: 80 odstotkov v 2,2 ure Kapaciteta baterije: EnergyPak Smart 625Wh Vilice: RockShox Recon Silver RL,130mm travel, Lock-out, Tapered Steerer,15x110mm Boost, MaxleLite, e-MTB optimized Krmilni kot: 67,0° Prikazovalnik: RideControl GO, LED zaslon Okvir: ALUXX SL-Grade Aluminum, 140mm Maestro Suspension System Prestavne ročice: Shimano SLX Zavorne ročice: Tektro HD-M745 Orion Zavore: Tektro HD-M745 Orion, 4-piston, hydraulic disc, 203mm Verižnik: Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12 prestav Veriga: KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized Amortizer: Fox Float DPS Performance, EVOL Large Volume sleeve, 185x52.5mm Velikosti: S, M, L, XL Barve: Sapphire Zadnji menjalnik: Shimano Deore XT, 12 prestav

Cestna kolesa za visoke hitrosti in prijetno vožnjo

Moška cestna kolesa so zasnovana za hitro vožnjo po asfaltnih cestah. Ta kolesa imajo lahke okvirje, ozke pnevmatike in pogosto enojno gonilko, ki omogoča hitro in učinkovito vrtenje pedal. Ponujajo tudi agresivno geometrijo, ki omogoča učinkovit prenos moči na kolesa. Vse to kolesarju zagotavlja, da doseže visoko hitrost in učinkovito premaguje razdalje.

Foto: Freestyle, d. o. o.

Na Freestyle so na voljo različni modeli moških cestnih koles, od osnovnih začetniških modelov do naprednih dirkalnih koles. Med pomembnimi lastnostmi, ki jih je treba upoštevati pri izbiri moškega cestnega kolesa, so velikost okvirja, material, iz katerega je izdelan okvir, vrsta menjalnika in oblika kolesa.

Freestyle ponuja veliko izbiro moških cestnih koles različnih znamk, ena vodilnih znamk na področju koles in kolesarske opreme je Giant. Kolesa Giant zmagujejo na svetovnih kolesarskih prvenstvih in na oblikovalskih tekmovanjih, podjetje Giant pa poleg lastne blagovne znamke Giant izdeluje tudi kolesa pod drugimi blagovnimi znamkami, in sicer: Liv, Colnago, Scott, Trek, Cadex, Schwinn in Canyon. Če želite najti pravo kolo za svoje potrebe, si oglejte ponudbo moških cestnih koles na Freestyle

Kolesa, zasnovana z mislijo na ženske

Foto: Freestyle, d. o. o.

Ženska kolesa se razlikujejo od moških: so lažja in imajo ožje pnevmatike. Ponujajo tudi prilagojeno geometrijo, ki zagotavlja optimalen položaj telesa med vožnjo in s tem povečuje udobje.

Med pomembnimi lastnostmi, ki jih je treba upoštevati pri izbiri ženskega cestnega kolesa, so velikost okvirja, material, iz katerega je izdelan okvir, vrsta menjalnika in oblika kolesa.

V prodajalnah Freestyle lahko najdete veliko izbiro ženskih cestnih koles znamke Liv. Izbirate lahko med različnimi modeli in cenovnimi razredi, od osnovnih začetniških koles do naprednih dirkalnih. Če želite najti pravo kolo za svoje potrebe, si oglejte ponudbo ženskih cestnih koles na spletu

Foto: Freestyle, d. o. o.

Zakaj izbrati e-kolo?

E-kolo je vse bolj priljubljena alternativa navadnim kolesom. Medtem ko navadno kolo zahteva veliko fizičnega napora, e-kolo ponuja pomoč pri vožnji, ko jo potrebujete.

Prednosti e-kolesa v primerjavi z navadnim kolesom so številne. Pomaga vam lahko pri vožnji navkreber ter v vetru. Tako boste lahko brez prevelikega napora premagali tudi daljše razdalje. Ob tem je e-kolo tudi prijazno do okolja, saj ne proizvaja izpušnih plinov.

Električno kolo je odlična izbira tudi za vse, ki se vračajo k športu po daljši odsotnosti, saj omogoča postopno navajanje na aktivnosti. Prav tako lahko e-kolo uporabljajo tisti, ki morda zaradi starosti ali slabega zdravja ne morejo več voziti navadnega kolesa.

Zakaj ne bi električnega kolesa uporabljali tudi za urbano vožnjo? Z njim se boste hitro premikali celo skozi prometne zamaške, ob tem pa na delo ne boste prišli preznojeni. Zaradi vseh teh prednosti, skupaj z nizko ceno vzdrževanja, je e-kolo zanimiva izbira za številne kolesarje in tiste, ki si želijo priročnega in učinkovitega prevoznega sredstva.

Foto: Freestyle, d. o. o.

Če še niste vozili električnega kolesa, ga lahko preizkusite v prodajalnah Freestyle v Ljubljani ali Mariboru.

Novi visoko zmogljivi motor SyncDrive Pro zagotavlja 85 njutonmetrov navora in 400-odstotno nastavljivo podporo. Lahek in vzdržljiv aluminijast okvir ALUXX SL ima 140 milimetrov hoda zadnjega vzmetenja (s 150 mm hoda spredaj) in preklopni čip, ki vam omogoča prilagajanje geometrije okvirja. Novi integrirani enoti RideControl Go in RideControl Ergo 3 ponujata čiste in preproste gumbe za upravljanje, baterijski sistem EnergyPak Smart 625 ali 750, ki še dodotano poveča doseg.

