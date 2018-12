Italijanski kolesar pomahal v slovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijan Filippo Pozzato je poklicno kolesarsko pot začel leta 2000, tri leta kasneje pa je slavil končno zmago na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja v kategoriji do 21 let.

Poleg zmagoslavja na dirki od Milana do San Rema je leto pred tem dobil klasično preizkušnjo v nemškem Hamburgu, leta 2009 pa je osvojil naslov italijanskega prvaka. V letih 2004 in 2007 je dosegel dve etapni zmagi na dirki po Franciji, v letu 2010 pa eno etapo na dirki po Italiji.

V dolgoletni karieri je branil barve sedmih ekip: Mapei-Quick-Step, Fassa Bortolo, Liquigas, Katjuša, Farnese Vini-Selle Italia, Lampre-Merida in Wilier Triestina-Selle Italia.