Kolesarska dirka Giro d'Italia se bo prihodnje leto začela 6. maja v italijanski pokrajini Abruzzo z 18,4 kilometra dolgim posamičnim kronometrom med Fossacesio in Ortono, so danes sporočili organizatorji italijanske kolesarske pentlje. Naslednji dan kolesarje čaka 204 km dolga ravninska etapa od Terama do San Salva.