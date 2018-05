Froome krvav že po ogledu proge #video

Chris Froome, ki na rožnati pentlji nastopa, čeprav nad njim že od lani visi pozitivni dopinški test - ta naj bi bil posledica uživanja salbutamola, sredstva, ki ga Britanec uživa zaradi težav z astmo -, je padel na ogledu trase za uvodni kronometer po ulicah Jeruzalema.

Kot dokazujeta spodnja fotografija in posnetek, je najvidnejši kolesar ekipe Sky pri padcu staknil nekaj odrgnin, vidno pa je tudi šepal, a naj to ne bi imelo večjih posledic na njegovo zdravstveno stanje.

1. etapa - kronometer

Froome crashes in Giro d'Italia time trial recon - Update



Team Sky told Cyclingnews that Froome is fine, and that there is no significant damage or cause for concern #Giro101 https://t.co/kLFa6LHAvs pic.twitter.com/OnQ5UxIn6N