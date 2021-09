Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 16. uri se bo začela bitka za medaljo na evropskem prvenstvu. Pred kolesarji bo 22,4-kilometrska ravninska etapa, ki ne bo imela nobenega konkretnega vzpona.

Na štartu bo 39 kolesarjev, med njimi tudi Tadej Pogačar, ki se bo na progo podal ob 16.34. Od začetka do konca bodo morali kolesarji iti na polno, če bodo želeli osvojiti medaljo.

Domačini Italijani stavijo na aktualnega svetovnega prvaka Filippa Ganno, ki je bil lani najboljši v Imoli. Takrat je prehitel Belgijca Wout van Aerta in Švicarja Stefana Künga. Slednji bo tekmec tudi danes, medtem kot Rogličev moštveni kolega kolesari na Dirki po Britaniji.

Konkurentov za medalje kar nekaj

Ganna je osrednji favorit za zlato odličje tudi tokrat, a mu bodo načrte skušali prekrižati tudi drugi. Mednje spada naš Pogačar: "Dva dneva sem bil na progi, ki pa je bila v času treninga tudi zasedena s prometom. Predvsem v centru mesta. O konkurenci niti ne razmišljam, je pa tu kar nekaj kolesarjev, ki lahko zmagajo. Na katero mesto se bom uvrstil, bomo videli na koncu." je za STA dejal Pogačar, ki bi raje videl kakšen klanec na trasi, a bo skušal do medalje prikolesariti tudi na tovrstni preizkušnji. Prav tako se zaveda, da ni samoumevno, da bo medalja po koncu dneva visela okoli njegovega vratu. Odpeljati bo moral odličen kronometer, da mu bo uspel ta podvig.

Trasa današnjega kronometra Foto: La FlammeRouge

Ob Ganni, Pogačarju in Küngu so favoriti za medaljo še Francoz Remi Cavagna, mladi Belgijec Remco Evenepoel – vsi štirje bodo štartali za slovenskim šampionom –, Danec Kasper Asgreen, ki bo merilo postavil dokaj kmalu, saj ima nastop že ob 16.02, in portugalski državni prvak Joao Almeida.

Že pred člani pa se bodo za kolajne potegovale tudi članice, od Slovenk bo na startu Eugenia Bujak. V kategoriji mlajših članov bosta nastopila še Anže Skok in Nik Čemažar.