Evenepoel prekipeva od samozavesti: Z Rogličem sva na isti ravni

Triindvajsetletni Belgijec Remco Evenepoel na svoj drugi obračun s Primožem Rogličem v tej sezoni prihaja v vrhunski formi in nabit s samozavestjo. Zmaga na prestižni belgijski klasiki Liege–Bastogne–Liege (kjer se je Tadej Pogačar poškodoval in odstopil) mu je dala dodatnega vetra v že tako razprta jadra. Svetovni prvak je lačen nove velike zmage.

"Tukaj sem s pozitivnimi občutki in tako bom tudi začel Dirko po Italiji. Sezona je bila za zdaj zelo dobra. Na Dirki po Kataloniji sem bil drugi z zelo majhnim zaostankom (šest sekund za Rogličem, op. a.), mislim, da sem naredil velik korak v svoji karieri in življenju. Tukaj sem s pozitivnimi občutki," je Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step), ki ga stavnice postavljajo v vlogo prvega favorita za zmago na 106. Dirki po Italiji, strnil svoje občutke na spletni novinarski konferenci pred sobotnim začetkom prvega Grand Toursa v sezoni. Srečanje z novinarji je minilo v slogu že večkrat videnih in doživetih covidnih protokolov, torej na daljavo, prek Zooma.

Foto: Guliverimage

Za 23-letnega Belgijca, ki že sicer poka od samozavesti, je to druga tritedenska dirka v karieri. Na prvem Giru leta 2021 je odstopil po padcu v 17. etapi, že prej je imel težave v gorskih etapah, medtem ko je lani na Dirki po Španiji suvereno zmagal. Pred prvim zasledovalcem Špancem Enricom Masom (Movistar) je na koncu nabral debeli dve minuti prednosti. Resda je njegov glavni tekmec Primož Roglič (Jumbo-Visma) po hudem padcu na Vuelti odstopil, a zmaga je še vedno zmaga in ta bo zapisana v kolesarski zgodovini.

"Z Rogličem sva na isti ravni"

Mladi Belgijec je prepričan, da je zdaj še bolje pripravljen kot na lanski Vuelti, medtem ko je v primerjavi s prvim Girom leta 2021 kot kolesar napredoval v vseh pogledih. "Na svoj prvi Giro sem se pripravljal le nekaj tednov (to je bila zanj prva dirka po hudi poškodbi na Dirki po Lombardiji leta 2020), na drugega pa pet do šest mesecev."

V primerjavi s Primožem Rogličem, ki ga stavnice uvrščajo na mesto drugega favorita za skupno zmago, se ne vidi v šibkejšem položaju. "Lani sem imel nekaj dvomov o svoji pripravljenosti v gorah, a sem jih na Dirki po Kataloniji odpravil. Mislim, da sva (s Primožem, op. a.) na isti ravni, tako glede sposobnosti vožnje navkreber kot v vožnji na čas. Ne bo pa lahko. Primož je olimpijski prvak v vožnji na čas, sem pa tudi sam zadnje tedne zelo trdo delal. Mislim, da je moja pripravljenost na visoki ravni, in poskušal se bom prikazati v kar najboljši luči."

Z Rogličem se ne namerava boriti za sleherno sekundo, tako kot se je to dogajalo na Dirki po Kataloniji. "Na Kataloniji sva se morala boriti za vsako sekundo, saj na dirki ni bilo vožnje na čas, kjer bi se ustvarile večje razlike. Moj cilj je biti čim hitrejši, vse tri tedne bo šlo zelo hitro. Težko je napovedati taktiko, saj je dirka res zelo težka. Odločale bodo noge, poskušal se bom dokazati tudi v kronometru v 1. in 9. etapi, potem pa bomo videli, kaj bo."

Foto: Guliverimage

Roglič ni edini tekmec, več ekip lahko pripravi presenečenje

Kot edinega tekmeca ne vidi le Rogliča, ampak pričakuje nepričakovano predvsem od ekipe Bahrain-Victorious (ki tokrat nima slovenskega kolesarja) in Ineos Grenadiers. "Imata najmočnejšo ekipo na papirju in lahko presenetita, morda tudi EF. To bo zelo poseben Giro. V naši ekipi in ekipi Jumbo-Visma je načrt precej enoplasten, imamo enega kapetana, medtem ko preostale ekipe lahko presenetijo. V 4. ali 7. etapi gre lahko za velika presenečenja, mislim pa, da je naša ekipa zelo fleksibilna in da se lahko odzovemo na vsak njihov korak."

Evenepoel, ki se je zadnja dva tedna pripravljal v Španiji, bival je v hotelu z višinskimi sobami, ki lahko poustvarijo atmosferske pogoje bivanja na visoki nadmorski višini (v sobah je znižana vsebnost kisika), se ne bi branil zmage že v sobotni etapi, vožnji na čas (Če lahko zmagam v soboto, zakaj ne?), a sam vlogo favorita pripisuje Filippu Ganni (Ineos Grenadiers) in Stefanu Küngu (Groupama – FDJ).

"Bolj pomembno kot zmaga je dobiti nekaj prednosti," pravi Evenepoel, ki se zaveda, da bo na Giru ključen tretji teden, kjer bo v predzadnji etapi (27. 5.) na sporedu gorski kronometer na Višarje. Tam je trenutno še sneg, zato ogleda trase še ni opravil. "Do zdaj nihče ne ve, kaj pričakovati, bo pa to zelo težak dan," se zaveda Evenepoel. Tako kot bo težak ves zadnji teden ali kar ves Giro.

"Že v prvem tednu ne bo lahko. Četrta, sedma in osma etapa nikakor niso lahke, se bo pa po etapah v Crans Montani (19.5.) in Bergamu (21.5.) dirka šele resnično začela. Bo pa Giro odločen v zadnjem tednu. Sam veliko stavim na kronometer (na Giru bodo tri etape v vožnji na čas, v dolžini 70 km), v preostalih etapah pa bom poskušal čim bolj prihraniti moči za zadnji teden."

Evenepoel se bo svoje druge priložnosti na Giru lotil z uravnoteženo ekipo. "Na papirju imamo eno od najmočnejših, če ne kar najmočnejšo ekipo, v fante imam popolno zaupanje in sem prepričan, da lahko dosežemo super rezultat."

Ekipa Soudal - Quick Step za Giro 2023: Remco Evenepoel, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Josef Černy, Jan Hirt, Pieter Serry, Ilan Van Wilder in Louis Vervaeke

Kot vodja pravi, da poskuša biti čim bolj sproščen. "Poskušam biti predvsem dober sotekmovalec, ekipo jemljem bolj kot prijatelje, skupaj smo preživeli mesec dni in pomembno je, da med nami vladata medsebojno spoštovanje in dobro vzdušje, to so glavni dejavniki, zaradi katerih tako dobro dirkamo. Potrebujemo vso energijo za zadnje etape. Sam se ne želim postavljati v vlogo vodje, je pa res, da kadar kaj povem, drugi poslušajo. Ne želim pa se vesti, kot da sem šef."

Evenepoel: Virus je še vedno med nami

Belgijec se je dotaknil tudi problematike bolezni covid-19, ki še vedno povzroča težave v kolesarski karavani, samo v ekipi Jumbo-Visma so morali zamenjati dva pomočnika Primoža Rogliča. Namesto Roberta Gesinka in Tobiasa Foosa sta v ekipo čebel vskočila Rohan Dennis in (po današnji zamenjavi še) Sam Oomen. Ta bo nadomestil Josa van Emdena, ki je bil mišljen kot menjava, a je bil danes prav tako pozitiven na testiranju za covid. Pozitiven je tudi Giulio Ciccone (Trek – Segafredo), ki se bo, kot kaže, moral odpovedati nastopu na Giru.

Nevarnosti, ki jo očitno še vedno pomeni covid-19, se zaveda tudi Evenepoel. "V ekipi bo več ukrepov glede tega. Najverjetneje bomo nosili maske in bomo bolj pozorni na umivanje rok in na morebitne okužbe. Pred nami so trije tedni popolne osredotočenosti, če izgubiš kolesarja, je to velika težava. Treba se je zavedati, da je virus še vedno med nami in da se moramo paziti," je opozoril Evenepoel, novinarjem pa v šali navrgel, da se v soboto vidimo v maskah.

106. izvedba Gira se bo s posamično vožnjo na čas v obalnem mestu Fossacesia na vzhodni obali Apeninskega polotoka začela v soboto, 6. maja, ob 13.50.

