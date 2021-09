EP v Trentu (cestne vožnje mladincev, mladink in kolesark do 23 let) Mladi Slovenci daleč od vrha, Slovenke niso prišle do cilja Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,00 termometer Avtor: STA

Foto: Vid Ponikvar

Na evropskem kolesarskem prvenstvu v Trentu so bile danes na sporedu cestne vožnje mladincev in mladink ter kolesark do 23 let. Slovenski tekmovalci se niso izkazali, mladinci so bili daleč od vrha, v obeh ženskih preizkušnjah pa slovenske predstavnice niti niso prišle do cilja.