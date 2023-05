Električna kolesa za poti, o katerih ste do zdaj samo sanjali

Kolesarjenje nas bogati z neizmernim občutkom svobode in zabave. S kolesom odkrivamo svoje meje in meje svojega sveta, jih pomikamo vedno bolj naprej.

Foto: Giant

Najbolj radovednim nikoli ne zmanjka novih poti. Najvztrajnejšim pa ne zmanjka moči. Včasih pa si zaželimo nekaj več ali pa potrebujemo malce drugačen način vožnje. Takrat se kot izjemne sopotnike na naših kolesarskih poteh izkažejo električna kolesa, ki ne poznajo meja. Popeljejo nas tudi tja, kamor samo s poganjanjem pedalov ne bi prišli. Ali pa nam pomagajo podaljšati razdaljo, ki smo jo sposobni prevoziti. Z električnim kolesom se nam odpirajo nova obzorja in vedno več kolesarjev si želi v kolesarnici imeti tudi električno kolo. Izbira električnih koles je že tako bogata, da si prav vsak kolesar ne glede na svoje izkušnje in sposobnosti lahko izbere pravo e-kolo zase.

V prodajalnah Freestyle je na voljo široka izbira električnih koles. Predstavljamo devet modelov, ki so trenutno tudi na zalogi.

Za vse, ki se z električnim kolesom šele spoznavate, in tudi za malce bolj izkušene kolesarje, je zelo zanimivo kolo Trance X E+ 2 Pro , ki so ga v trgovini Freestyle izbrali za električno kolo meseca. Nabor opreme tega kolesa je zelo bogat, zato je vredno preveriti ugodno ponudbo prodajalne Freestyle.

Polno vzmetenje, 29-palčna kolesa

Doživite vožnjo po divjih poteh kot še nikoli prej. Z zmogljivim motorjem, gladkim vzmetenjem in dodatno stabilnostjo 29-palčnih platišč vam električno kolo Trance X E+ 2 Pro ponuja več kot samo zabavo – z njim dobite samozavest in popoln nadzor na zahtevnih poteh.

Trance X E+ 2 Pro Motor: MotorSyncDrive Pro, 85 Nm navora Domet: 180 km Polnjenje: 80 odstotkov v 2,2, ure Kapaciteta baterije: EnergyPak Smart 625 Wh Vilice: Fox 36 Float Rhythm Krmilni kot: 65,8° do 66,5° Prikazovalnik: RideControl GO, LED Okvir: FlexPoint s 140 mm hoda, aluminijasti ALUXX Prestavne ročice: Shimano SLX Zavorne ročice: Tektro HD-M745 Orion Zavore: Tektro HD-M745 Orion, 4-batne, z rotorjema 203 mm Verižnik: Shimano CS-M6100-12, razmerje 10-51T Veriga: KMC e.12 Turbo, EcoProteq Amortizer: Fox Float DPS Performance Velikosti: S, M, L, XL Barve: Sapphire Prednji menjalnik MRP HD2 Zadnji menjalnik: Shimano Deore XT, 12 prestav

Foto: Giant

Stance E+ 2 625 Wh Motor: SyncDrive Pro, 70 Nm navora Domet: od 55 km do 180 km Polnjenje: 80 odstotkov v 3,5 ure Kapaciteta baterije: EnergyPak Smart 625Wh Vilice: SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130 mm hoda Krmilni kot: 67,0° Prikazovalnik: ANT+, brezžični Okvir: ALUXX SL aluminijast okvir s 120 mm FlexPoint vzmetenjem Prestavne ročice: Shimano Deore, 10 prestav Zavorne ročice: Tektro HD-M745 Orion Zavore: Tektro HD-M745 Orion, 4-batne, hidravlični diski, 203 mm Verižnik: Shimano CS-M4100-10, 11-46T, 10 prestav Veriga: KMC e.10 Sport, Amortizer: SR Suntour Edge RC Velikosti: S, M, L, XL Barve: Amber Glow

Nov visoko zmogljiv motor SyncDrive Pro zagotavlja 85 Nm navora in 400-odstotno nastavljivo podporo. Lahek in vzdržljiv aluminijast okvir ALUXX SL ima 140 mm giba zadnjega vzmetenja (s 150 mm spredaj) in preklopni čip, ki vam omogoča prilagajanje geometrije okvirja.

Giant Trance X E+3 Pro Motor: SyncDrive Pro, 85 Nm navora Domet: 180 km Polnjenje: 80 odstotkov v 2,2 ure Kapaciteta baterije: EnergyPak Smart 750Wh Vilice: RockShox 35 Gold RL DebonAir Krmilni kot: od 65,7° do 66,5° Prikazovalnik: RideControl GO, LED Okvir: ALUXX SL-Grade aluminijast okvir s 140 mm Maestro vzmetenjem Prestavne ročice: Shimano Deore Zavorne ročice: Shimano BL-M4100, I-spec EV Zavore: Shimano BR-M420, 4-batne, hidravlični disk, 203 mm Verižnik: Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12 prestav Veriga: KMC e.12 Turbo, EcoProteq Amortizer: Rock Shox Deluxe R Velikosti: S, M, L, XL Barve: Black Diamond Prednji menjalnik MRP HD2 Zadnji menjalnik: Shimano Deore, 12 prestav

Foto: Giant

Preizkušeno zadnje vzmetenje Maestro (160 mm) in zmogljiva, a kompaktna motorna tehnologija SyncDrive Pro povečata vaše zmogljivosti na strmih vzponih in neravnih spustih. RideControl Ergo 3 ponuja integrirane, uporabniku prijazne tipke za upravljanje, ki so preproste za uporabo. Aplikacija Giant E-bike vam ponuja možnosti nastavitve in sledenje telesne pripravljenosti za e-kolesa.

Giant Reign E+1 Pro Motor: SyncDrive Pro2, 85 Nm navora Domet: 180 km Polnjenje: 80 odstotkov v 2,2, ure Kapaciteta baterije: EnergyPak Smart 750 Wh Vilice: Fox 38 Float Factory 29er Krmilni kot: od 63,7° do 64,5° Prikazovalnik: RideControl GO Okvir: ALUXX SL aluminijasti okvir Prestavne ročice: SRAM XO1 Eagle Zavorne ročice: SRAM Code RSC Zavore: SRAM Code RSC, hidravlični disk, 220 mm Verižnik: SRAM PG-1230, 11-50T, 12 prestav Veriga: SRAM XO1 Eagle PowerLock Amortizer: Fox Float X2 Factory, EVOL Velikosti: S, M, L, XL Barve: Phantom Green Prednji menjalnik MRP 1X HD2 Zadnji menjalnik: SRAM XO1 Eagle

Pot že kliče in Talon vam omogoča popolni nadzor na kakršnihkoli stezah, tako da se lahko še bolj zabavate in povečate obseg terenskih voženj.

Talon E+2 29 Motor: MotorSyncDrive Core, 50 Nm navora Domet: 180 km Polnjenje: 80 odstotkov v 2,2, ure Kapaciteta baterije: EnergyPak 500Wh Vilice: SR Suntour XCR 32 Coil LO Boost 29 Krmilni kot: od 63,7° do 64,5° Prikazovalnik: RideControl Dash Okvir: ALUXX Aluminum, Overdrive 11 Prestavne ročice: Shimano Deore Zavorne ročice: Shimano BL-MT200 Zavore: Tektro HD-M280, hidravlični disk, 180 mm Verižnik: Shimano HG50-10, 11-42T, 10 prestav Veriga: KMC e.10 Sport Velikosti: S, M, L, XL Barve: Balsam Green Zadnji menjalnik: Shimano Deore

Ženska linija Liv

Foto: Giant

Giant ima tudi posebno linijo ženskih kolesa Liv. Njihova geometrijo okvirjev je prilagojena ženski anatomiji. Giant je edini proizvajalec na trgu, ki kolesa za ženske razvija in izdeluje povsem ločeno.

Ženske seveda lahko vozijo moška kolesa, vendar ženska kolesa ponujajo več udobja in učinkovitejšo vožnjo. Moška kolesa imajo širše krmilo, daljše ročice in moška sedla. Te komponente sicer lahko zamenjamo, vendar težišča in kotov okvirja ni mogoče prilagoditi zgolj z menjavo delov na kolesu.

Kolekcija znamke Liv ponuja za vsako kolesarko natanko tisto, kar potrebuje. Na voljo imajo kolesa za gorsko kolesarjenje, tudi z električnim pogonom, ter kolesa za vsakodnevno kolesarjenje po mestu, cesti in makadamu.

Velika moč električnih koles Embolden E+ vsako kolesarko premami, da se samozavestno spopade z vsakim zavojem, da hitreje in močneje premaga vsako razdaljo.