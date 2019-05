Dvakratnemu svetovnemu prvaku čelada rešila življenje #video

This @iamspecialized helmet saved my life today!

Again a proof to wear a helmet on every ride! pic.twitter.com/NBugD3eCaE — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) May 28, 2019

19-letni Remco Evenepoel, član ekipe Quick Step, je bil na 1. etapi Dirke po Norveškem nekaj sto metrov pred ciljem vpleten v grd padec, a mu je uspelo ohraniti celo kožo. Kot je povedal po dirki, mu je čelada rešila življenje, kar ni bilo prvič. Mladenič zdaj o pomembnosti uporabe varnostne čelade javnost opozarja na družbenih omrežjih.

Remco Evenepoel razlaga, kako mu je čelada rešila življenje:

'A helmet saved my life!' 😬@deceuninck_qst's @EvenepoelRemco is thankful his helmet protected him at the Tour of Norway 🙏 pic.twitter.com/UDy0gKxzxx — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 30, 2019

Kolesar, ki velja za enega najbolj obetavnih na svetu, se je s kolesarstvom začel ukvarjati šele leta 2017. Pred tem je bil zvest nogometu. Nase je začel opozarjati že na svojih prvih dirkah, vrhunec pa doživel septembra lani, ko je na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku v mladinski kategoriji osvojil kar dva naslova svetovnega prvaka – v kronometru in cestni vožnji.

Our young wolf @EvenepoelRemco had a message for the fans after being involved in a crash on the opening stage of the #TourofNorway. pic.twitter.com/LsiFv2nB16 — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) May 29, 2019

V domovini ga že primerjajo s svojim največjim kolesarskim junakom Eddyjem Merckxom, petkratnim zmagovalcem francoskega Toura.

