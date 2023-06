Avstrijec navdušil in oblekel rumeno majico, Evenopoel zaostal več kot minuto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrija je na takšno zmago, kakršno je dosegel Felix Gall, čakala kar 18 let. Foto: Guliverimage

Avstrijski kolesar Felix Gall je zmagovalec četrte etape dirke po Švici. Član ekipe AG2R je slavil etapno zmago na preizkušnji od Montheya do Leukerbada, dolgi 152 km, ter tudi prevzel rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku.

Avstrijec Felix Gall je z napadom približno 20 kilometrov pred ciljem, ki mu tekmeci niso mogli slediti, poskrbel za sploh prvo avstrijsko etapno zmago na dirki pri sosedih po letu 2005, ko je bil uspešen Bernhard Eisel.

Obenem je to tudi njegova prva zmaga na dirkah te ravni. Vsi ostali tekmeci so bili daleč za njim, še najbližje je bil povratnik na sceno po okužbi s koronavirusom na Giru Remco Evenepoel. Nizozemec iz ekipe Soudal-Quick Step je na cilj gorske etape v turističnem središču Leukerbad na 1367 metrih prikolesaril z minuto in dvema sekundama zaostanka, še sekundo več je na tretjem mestu zaostal Danec Mattias Skjelmose (Trek Segafredo).

Ta je v torek dobil tretjo etapo, danes pa je z velikim zaostankom za etapnim zmagovalcem tudi izgubil rumeno majico. Gall je namreč v seštevku prišel do dveh sekund naskoka pred Dancem, Evenepoel zaostaja 16 sekund.

Felix Gall je v življenjski formi. Foto: Guliverimage

"Še kar ne morem verjeti. Prva zmaga med profesionalci in še rumena majica. Sem v življenjski formi, zato sem tudi napadel. Zdaj bo to zame nova izkušnja, saj bom moral majico braniti. Upam, da mi bo dobro uspevalo, za zdaj pa bom samo užival," je po zmagi za avstrijsko tiskovno agencijo APA dejal Gall.

V četrtek čaka kolesarje najtežja etapa na švicarski dirki. Na etapi od Fiescha do La Punta, dolga bo 211 km, so trije gorski cilji, zadnjih deset kilometrov pred ciljem bo tekmovalce popeljal na 2300 metrov visoki prelaz Albulapass.