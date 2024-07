Na francoskem Touru nova priložnost za rekorderja Marka Cavendisha?

Na Dirki po Franciji je po včerajšnji zgodovinski etapi, v kateri se je s 35. zmago na Touru v zgodovino vpisal britanski sprinter Mark Cavendish, na sporedu še ena ravninska etapa. Kolesarje na trasi od Macona do Dijona čaka 163,5 kilometra in le en klanec, pa še ta zgolj četrte kategorije, zato sprememb med najboljšimi ne gre pričakovati. Etapa se bo začela ob 13.50 in končala okoli 17.15.