Rogličevi v središču pozornosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič bo moral ključno delo opraviti v soboto in nedeljo, če bo želel osvojiti Kriterij po Dofineji.

Primož Roglič bo moral ključno delo opraviti v soboto in nedeljo, če bo želel osvojiti Kriterij po Dofineji. Foto: Guliverimage

Na Kriteriju po Dofineji je čas za peto od skupno osmih etap, ki se bo začela ob 12.50. V taboru Primoža Rogliča bi lahko spet s svojim adutom za šprint Woutom van Aertom, ki ima na sebi rumeno majico vodilnega, posegli visoko. Slovenskega kolesarja tisto pravo delo v boju za skupno zmago čaka v soboto in nedeljo, ko bosta gorski etapi.

Peta etapa Kriterija po Dofineji ni nedolžna, saj bo že na začetku trasa razgibana, kmalu pa bosta sledila tudi gorska cilja. Najprej bo na vrsti Col des Ecorbans, ki je gorski cilj III. kategorije (4,2 km, 5,5-odstotni naklon), sledil mu bo gorski cilj II. kategorije Cote de Dun (4,9 km, 6,8-odstotni naklon). Slednji se začne nežno, konča pa z od 15- do 17-odstotnim naklonom.

Vzponi in spusti bodo sledili tudi v nadaljevanju, tik pred ciljem pa čakata kolesarje dva gorska cilja IV. kategorije. Najprej Col du Bois Clair (2,7 km, 3,7-odstotni naklon) in nato Cote de Vergisson (1,8 km, 4,8-odstotni naklon). Za tem bo sledilo še 13 kilometrov vožnje do ciljne črte.

Foto: A. S. O.

Ob normalnem poteku bi bila favorita za zmago Wout van Aert (Jumbo-Visma) in Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), a je kolesarstvo nepredvidljiv šport. Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) spada prav tako v krog favoritov. Glede razpleta je odvisno, kako bo etapa potekala. Zlasti z ubežniki in dejstvom, ali se bodo velike ekipe vrgle na cesto, da jih bodo do konca ulovile.

Vendarle je veliko v igri v soboto in nedeljo, ko sta zaključni gorski etapi, zato bodo morale imeti ekipe "sveže" noge pri glavnih akterjih. Primož Roglič (Jumbo-Visma) je dobro opravil svoje delo na kronometru v primerjavi s konkurenti za skupno zmago in si nabral dragocene sekunde prednosti, a se kljub temu zaveda, kaj je še pred njim.

Skupni vrstni red pred 5. etapo