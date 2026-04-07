Bo čudežni Francoz še povečal prednost ali se bodo Roglič in druščina oddolžili za prvi dan?

Po eksplozivnem uvodu v letošnjo Dirko po Baskiji, kjer je šele 19-letni francoski talent Paul Seixas na razmeroma kratkem (13,8 kilometrskem) kronometru prepričljivo ugnal vso konkurenco, se danes obeta prvi resen obračun v gorah. Mladi član ekipe Decathlon AG2R La Mondiale si je že v uvodni etapi privozil lepo prednost, zdaj pa ga čaka precej težja naloga – ubraniti oziroma celo povečati naskok na razgibani baskovski trasi med Pamplono in Mendukilom. Etapa se bo začela ob 13.22, najboljši naj bi v cilj pripeljali nekaj po 17. uri.

Druga etapa 65. izvedbe Dirke po Baskiji prinaša 164 kilometrov zahtevnega dirkanja in kar 3.300 višinskih metrov, kar pomeni, da bodo noge favoritov hitro postavljene na preizkušnjo. Dirka se bo začela ob 13.25 v Pamploni, najboljši pa naj bi v cilj prišli nekaj po 17. uri, tam pa jih čaka še kratek, a zahteven zaključni vzpon.

Profil 2. etape Dirke po Baskiji:

Ritem bo hiter že od samega začetka, saj kolesarje takoj po startu čaka klanec na Etxauri, dolg 6,6 kilometra, s povprečnim naklonom 6,6 odstotka. Po nekaj krajših in nekategoriziranih vzponih se bo dirka razvijala proti sredini trase, kjer bosta sledila še vzpona na Zuarrarate in Aldatz, a prava selekcija se bo najverjetneje začela na slovitem vzponu San Miguel de Aralar, ki s svojimi 9,5 kilometra in skoraj osemodstotnim povprečnim naklonom prihaja približno 20 kilometrov pred ciljem. Tudi zaključek etape ne bo prizanesel utrujenim nogam, saj bodo morali kolesarji zmago iskati na še štirih kilometrih strmega vzpona do cilja pri jamah Mendukilo.

V skupnem seštevku ima trenutno najboljše izhodišče 19-letni francoski fenomen Paul Seixas, ki ima 23 sekund prednosti pred rojakom Kevinom Vauquelinom (INEOS Grenadiers), še štiri sekunde več zaostaja Avstrijec Felix Großschartner (UAE Emirates), tik za njim pa je na četrtem mestu Primož Roglič, ki po prvi etapi zaostaja 28 sekund.

Vtis s prvega dne bosta skušala popraviti dva izmed glavnih favoritov za skupno zmago, Španec Juan Ayuso (Lidl-Trek) in Mehičan Isaac del Toro (UAE Emirates), ki sta v prvi etapi izgubila precej časa in zdaj zaostajata 51 sekund oz. minuto in 16 sekund.

Vodilni Paul Seixas bo danes vozil v rumeni majici. Foto: Guliverimage

V ospredju bo tudi ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe, ki ima poleg Rogliča v igri še Floriana Lipowitza, ta po prvi etapi zaostaja 33 sekund in predstavlja dodatno taktično orožje.

Etapa tako odpira številna vprašanja, predvsem pa eno ključno: ali bodo izkušeni favoriti že danes vrnili udarec in izničili prednost mladega Francoza, ali pa bo Seixas nadaljeval svojo sanjsko zgodbo in še utrdil vodstvo v skupnem seštevku.

Vrstni red po 1. etapi Dirke po Baskiji:

Preberite še: