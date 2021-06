Lani je tekmovanje odnesla pandemija covida-19. Letos pa so se prireditelji znašli v finančnih težavah. Najprej so nameravali dirko prestaviti z junija na september in jo skrajšati na štiri etape, na koncu pa so jo bili prisiljeni odpovedati.

Tudi v letošnji sezoni je glavni razlog za odpoved pandemija covida-19. Na zvezi izpostavljajo, da Mednarodna kolesarska zveza postavlja stroge varnostne in zdravstvene zahteve za izvedbo, ki pa pomenijo tudi velike stroške, ki jih v proračunu dirke ni.

Delno so se prirediteljem tik pred dirko zmanjšala tudi sponzorska sredstva, težave se zaradi pandemije pojavljajo tudi pri sodelovanju z lokalnimi turističnimi delavci. Vse to naj bi se spremenilo prihodnje leto.