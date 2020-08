Demaru klasika Milano - Torino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski kolesar Arnaud Demare (FDJ) je zmagovalec klasične kolesarske preizkušnje od Milana do Torina. Dirko, dolgo 198 kilometrov, je v nasprotju z dirkami prejšnjih let odločil sprint večje skupine, Francoz je bil v njem hitrejši od Avstralca Caleba Ewana in Belgijca Wouta van Aerta, zmagovalca sobotne dirke Strade Bianche.