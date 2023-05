Cube električna kolesa: odlično razmerje med vrhunsko kvaliteto in ceno

Oglasno sporočilo

Zadnjih nekaj let je v svetu kolesarstva veliko govora o električnih kolesih. Nekateri jih odobravajo in s pridom uporabljajo, drugi jih še niso čisto sprejeli. Vmes so tisti, ki še razmišljajo o tem, ali je to prava izbira. Mi pravimo, da je… Zakaj?

Kvalitetna električna kolesa ponujajo tisto, česar klasična kolesa ne, to je pomožni motor. Ta nikoli ne deluje samostojno, ampak vedno le kot pomoč pri kolesarjenju, zato mora uporabnik vedno vložiti nekaj svoje energije, če želi, da mu kolo pomaga. Stopnjo moči je mogoče uravnavati na vgrajenem potovalnem računalniku in je stvar izbire posameznika. Največkrat je odvisna od tega kakšno pot smo si izbrali.

Prodajalne mnogokrat strankam svetujejo izbiro kvalitetnega električnega kolesa. Največkrat so to ljubiteljski kolesarji, ki se na kolo podajo enkrat, dvakrat na teden, včasih več, pride pa tudi obdobje, ko dlje časa niso na kolesu, bodisi zaradi službenih obveznosti, bodisi zaradi družinskih dogodkov, ali pa slabega vremena, bolezni, itd... ti izpadi so stalnica pri vsakomur, ki se ne ukvarja s športom načrtovano in bistveno vplivajo na našo pripravljenost, ki seveda s količino izpadov v rekreaciji znatno upada. Zato se lahko kaj hitro zgodi, da naša pripravljenost ni na željeni ravni, glava pa si vseeno želi na hrib, na katerem smo bili pred mesecem dni.

Foto: Cube

Tistemu, ki je kdaj kolesaril, ni potrebno opisovat občutkov, ko se namenimo proti vrhu, pa nam noge, pljuča in srce hitro dajo vedeti, da bo vožnjo potrebno skrajšati. Včasih jo trmasto vseeno izpeljemo, a že ob koncu vožnje razmišljamo o tem, kako bomo nekaj dni počivali. Vse to nemalokrat vzame voljo do kolesarjenja, ki pa se sicer po nekaj dneh počitka vrne, takrat pa se začne nov krog.

Kadar se na pot odpravimo s kvalitetnim električnim kolesom, je zgodba povsem drugačna. V pomoč nam je namreč električni motor, ki nam pomaga pri premagovanju zgoraj omenjenih ovir, še posebej pa je to opazno pri kolesarjenju v strm klanec. Z njim bomo kolesarili hitreje, dlje in bomo mnogo lažje dosegli naše cilje, ki smo si jih zadali. Zato volja do kolesarjenja ne bo takšno vprašanje in se bomo odpravili na kolo neprimerno večkrat, kot bi se sicer.

Trasa, ki si jo želimo odpeljati, se z električnim kolesom ne bo zdela tako neizvedljiva in se jo bomo lotili pogosteje. S tem nas bo električno kolo praktično spodbudilo k rednejši vadbi.

Foto: Cube

Kakšen tip kolesa izbrati? Najbolj priljubljena so električna gorska kolesa

Najpogostejša izbira je gorsko električno kolo, sledijo treking električna kolesa in mestna električna kolesa. Pojavljajo se tudi cestna kolesa, ki pa zaenkrat še niso tako pogosta. Med proizvajalci so zelo popularna Cube električna kolesa, a o tem kasneje. Uporabniki se največkrat odločijo za gorsko električno kolo zato, ker omogoča večji nabor terenov, po katerih se lahko vozimo.

V primerjavi s treking kolesom je gorsko sicer počasnejše, ker je težje in ima širše pnevmatike, a v tem primeru je takšno gorsko električno kolo opremljeno z motorjem, ki te »slabosti« izniči in so tako pri električnih kolesih brez pravega pomena. Širši nabor poti po katerih se lahko vozimo, pa seveda ostane.

Kakšno je polnovzmeteno električno kolo?

Gorsko električno kolo je lahko polnovzmeteno ali pa le spredaj vzmeteno. Polnovzmetena kolesa imajo vzmetenje nameščeno tudi na zadnji osi, preko nihajke, kamor je vpet zadnji obročnik. Razlika je v tem, da polnovzmetena električna kolesa v primerjavi s prednje vzmetenimi, omogočajo še širši nabor poti, premagovanje težjih ovir na poti.

Polnovzmetena električna kolesa so tudi udobnejša za vožnjo in jih uporabniki marsikdaj izbirajo, ker je vožnja z njimi prijaznejša do hrbtenice, pa tudi če se ne vozijo po težjih terenih. Slabosti polnovzmetenega kolesa so podobne kot v prejšnjem primeru. Je težje, zaradi vzmetenja zadaj tudi nekoliko slabše za vožnjo v klanec. A ker je takšno gorsko električno kolo opremljeno s pomožnim motorjem, ta slabost ponovno ne pride do izraza in so tako polnovzmetena električna kolesa velikokrat bolj smiselna izbira.

Foto: Cube

Kaj pa znamka? Med najbolj priljubljenimi so Cube električna kolesa

Na trgu električnih koles je ogromno različnih proizvajalcev, ki pa večinoma vsi uporabljajo sisteme drugih proizvajalcev motorjev in baterij, kot so npr. Bosch, Yamaha, Shimano. Med najbolj priljubljene izbire spadajo Cube električna kolesa, ki so vsa opremljena z odličnimi sistemi Bosch. V ponudbi najdete vse vrste kvalitetnih električnih koles, od mestnih, treking, do gorskih električnih koles, še posebej pa ponujajo zelo konkurenčna polnovzmetena električna kolesa, kot je serija Cube Stereo Hybrid 140.

Cube električna kolesa na trgu veljajo za kolesa, ki za svoj denar ponujajo najvišjo kvaliteto opreme, so lepo oblikovana in zaradi tega zelo zanimiva izbira za kupca. Poleg tega je Cube proizvajalec električnih koles, ki je svoj program zasnoval zelo na široko. Tako poleg gorskih električnih koles, v njihovi ponudbi najdemo tudi odlična mestna električna kolesa, kot tudi treking električna kolesa, proizvajajo pa tudi zložljiva in t.i. »cargo električna kolesa«, ki pa so namenjena za prevoz manjšega tovora. Tako bo kupec v ponudbi gotovo našel tisto kar išče.

Kolikšno hitrost lahko dosega električno kolo?

Če se kolesa razlikujejo po obliki, namembnosti, znamki, pa imajo gotovo nekaj skupnega. To so pravila, ki posledično določajo tudi lastnosti koles. Večina električnih koles na trgu spada v kategorijo »EPAC«, ki med drugim določa najvišjo dovoljeno hitrost, do katere sistem še lahko pomaga kolesarju in to je 25km/h. Ta hitrost je določena z zakonom in jo kolesa oz. njihovi motorji ne smejo presegati. Seveda kolo lahko pelje tudi hitreje, a motor takrat ne pomaga.

Foto: Cube

Kakšen je doseg električnega kolesa?

Doseg električnega kolesa je tema, ki vsakokrat pride na plano, saj je tudi bistvenega pomena. Torej, kako daleč lahko pridem z električnim kolesom? To je seveda odvisno od več dejavnikov. Prvi je kapaciteta baterije. Na kolesih so lahko nameščene različne baterije, z različnimi kapacitetami.

Kvalitetna električna kolesa se večinoma pojavljajo z baterijami kapacitete 625wh ali 750wh. Za nekaj prihranka pri ceni je velikokrat nameščena tudi še baterija 500wh, ki še vedno omogoča lepe dosege. Doseg je poleg tega seveda odvisen od kolesa, uporabnika, načina vožnje in trase.

Cene električnih koles igrajo pomembno vlogo

Pri odločitvi za nakup električnega kolesa pomembno vlogo seveda igrajo tudi cene teh koles, saj so občutno višje od klasičnih koles. Ob tem se moramo vedno zavedati, da z električnim kolesom ne kupujemo zgolj kolesa, ampak kupujemo tudi doživetje, ki nam ga le-ta prinese.

Z dodatno pomočjo vam bo kolo omogočilo, da boste obiskali kraje, ki jih sicer nikoli ne bi, vsaj ne na kolesu, poleg tega pa boste v eni vožnji opravili mnogo več kilometrov in doživeli več. Tako lahko razliko med navadnim in električnim kolesom enačimo s stroškom na primer potovanja ali izleta, ko domov ne prinesemo drugega kot spominov na lepe dni, ki pa so neprecenljivi.

Naročnik oglasnega sporočila je VSI.SI D.O.O.