Bujakova pred zadnjo etapo še vedno tretja

Po 158,4 kilometra je v Sittardu Blaakova slavila s 46 sekundami prednosti. Druga je bila Italijanka Giorgia Bronzini, tretja še ena Nizozemka Lucinda Brand.

Najboljša članica BTC-ja danes je bila na 16. mestu Švedinja Hanna Nilsson. Bujakova je bila 20., Polona Batagelj 39., vse so prišle do cilja etape v času zmagovalke. Rusinja Anastazija Jakovenko je bil 54., zaostala je tri minute in tri sekunde. Urška Žigart je na 60. mestu zaostala 6:56 minute.

Skupno vodi Nizozemka Annemiek van Vleuten, ki ima 18 sekund prednosti pred Brandovo. Bujakova zaostaja 29 sekund. Nizozemka Ellen van Dijk zaostaja sekundo več, še eno več na petem mestu Kanadčanka Leah Kirchmann.