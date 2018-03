Blaža Klemenčič se po odsluženi kazni vrača na dirke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pintaričeva, ki se je vmes poročila s partnerjem in trenerjem Robertom Pintaričem, je namreč med prijavljenimi za štart olimpijskega krosa v ženski elitni kategoriji. Dirkala bo za ekipo Pintatim.

Takrat Blaža Klemenčič, zdaj Blaža Pintarič se je na seznamu dopinških kršiteljev znašla septembra leta 2015, ko je Mednarodna kolesarska zveza sporočila, da so v njenem vzorcu, ki so jih ga odvzeli 27. marca 2012, odkrili sledi eritropoetina. Uci ji je naložila dvoletno prepoved tekmovanj, izbrisala pa ji je vse rezultate med 27. marcem 2012 in 31. decembrom 2012.

Med prijavljenimi je kar nekaj Slovencev, v moški članski konkurenci tudi Rok Naglič, v zadnji sezoni najboljši Slovenec, in Gregor Krajnc.