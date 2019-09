Olimpija začenja obrambo domače zvezdice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK SŽ Olimpija, ki so v soboto z novo pokalno lovoriko uspešno začeli branjenje trojne krone, danes začenjajo še obrambo državnega naslova. Prvi tekmec zmajev v novi domači sezoni bo HDK Maribor.

Začenja se nova sezona državnega prvenstva v moški članski kategoriji v sezoni 2019/20, v kateri bodo nastopala moštva naslednjih klubov: HK SŽ Olimpija (Alpska liga - AHL), HDD Sij Acroni Jesenice (Alpska liga - AHL), HK Triglav Kranj (liga IHL), HK Celje (liga IHL), HK Slavija Junior (liga IHL), HD Hidria Jesenice (liga IHL), HK MK Bled, HDK Maribor.

Naslov brani Olimpija, ki tekmovanje danes odpira pri HDK Mariboru.

Predvidene tekme DP med 10. in 14. septembrom Torek, 10. september

HDK Maribor - HK SŽ Olimpija Četrtek, 12. september

HDD Sij Acroni Jesenice - HK Slavija Junior

HKMK Bled - HK SŽ Olimpija Sobota, 14. september

HK Slavija Junior - HK True Celje

Tekmovanje rednega dela (vsak bo odigral 14 tekem) bo sestavljeno iz tekem med slovenskimi klubi v IHL (dva kroga), iz tekem med slovenskima kluboma v AHL (dva kroga), iz tekem med slovenskima kluboma v DP članov in slovenskimi klubi v IHL (dva kroga), iz tekem med slovenskima kluboma v DP članov in slovenskima kluboma v AHL (dva kroga), iz tekem med slovenskima kluboma v AHL in slovenskimi klubi v IHL (dva kroga).

Jeseničani bodo prvo tekmo državnega prvenstva odprli v četrtek doma proti HK Slavija Junior. Foto: Grega Valančič / Sportida

Finale na tri ali štiri zmage

V končnici državnega prvenstva bodo nastopila vsa moštva, štartne številke bodo postavljene na osnovi uvrstitve po rednem delu tekmovanja. Četrtfinale in polfinale bodo igrali na dve zmagi, v finalu pa sta mogoča dva scenarija. Če noben od slovenskih klubov ne igra v finalu končnice AHL, bodo finale igrali na štiri zmage. Če en ali oba slovenska kluba igrata v finalu končnice AHL, bodo v finalu igrali na tri zmage. Spomnimo, lani so zaradi manka časa odigrali ekspresen finale po sistemu boljši iz dveh tekem.

Prvak bo znan najhitreje 11. aprila, najpozneje v zadnjem tednu aprila

Četrtfinale se bo začel v začetku januarja, polfinale v zadnjem tednu januarja, finale pa šele aprila. Med polfinalom in začetkom finala bi lahko pretekli slabi trije meseci. Prvak bo najhitreje znan 11. aprila, v primeru, da bodo Ljubljančani ali/in Jeseničani igrali v finalu Alpske lige, pa najpozneje 25. aprila. To je le dva dneva pred začetkom svetovnega prvenstva drugega razreda (divizija I, skupina A), ki ga bo med 27. aprilom in 3. majem gostila Slovenija.

Predvideni termini državnega prvenstva: Redni del (vsaka ekipa odigra 14 tekem): 10. september–23. december

Četrtfinale (na dve zmagi): 13., 20., 21. januar

Polfinale (na dve zmagi): 23., 25., 27. januar

Finale: - na štiri zmage (5., 7., 9., 11., 13., 15., 17. april), - na tri zmage (18., 20., 22., 24., 25. april)

