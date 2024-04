V živo: Kraljem v Kanadi ne kaže dobro

"Dejstvo v končnici je, da se enkrat, če želiš iti do konca, prekrižaš tudi z ekipo, ki ti ne ustreza najbolj, in to ekipo je treba premagati. Zdaj smo spet dobili Edmonton, tretje leto zaporedoma, upam, da nam jih bo letos uspelo premagati," je pred začetkom končnice dejal Anže Kopitar, ki igra 18. sezono v ligi NHL v dresu LA Kings.

Kluba se v končnici merita tretje leto zapored, predlani je Edmonton Kralje izločil s 4:3 v zmagah, lani pa s 4:2.

Vodilna ekipa zahodne konference rednega dela Dallas Stars se v prvem krogu končnice meri z branilcem naslova Vegas Golden Knights, ki je na prvi tekmi zmagal s 4:3. Moštvo iz prestolnice igralništva je povedlo že po dobrih 80 sekundah, ko je Mark Stone zadel ob igralcu več. V 9. minuti so gostje vodili z 2:0 in vodstva niso več izpustili iz rok. Do konca prve tretjine so padli še trije goli, Vegas je na odmor odšel z vodstvom s 3:2, ki ga je v začetku druge tretjine zvišal Brayden McNabb. Domači so se prek Masona Marchmenta v 52. minuti vrnili v igro, lovili gol priključka, a bili pri tem neuspešni. Vegas v seriji na štiri zmage vodi z 1:0.

Tesno je bilo tudi v Bostonu, kjer domači po zanesljivi uvodni zmagi (5:1) proti Torontu tokrat niso uspeli unovčiti prednosti domačega ledu. Kanadska ekipa je dvakrat zaostajala, pa dvakrat izenačila, prvi strelec rednega dela lige (69 golov) Auston Matthews, ki je prvi izenačujočih zadetkih sodeloval z asistencama, pa je v 53. minuti zadel za zmago in izenačenje serije na 1:1 v zmagah.

Liga NHL, 22. april, prvi krog končnice:

Pari končnice: Zahod:

Dallas Stars – Vegas Golden Knights /0:1/

Winnipeg Jets – Colorado Avalanche /1:0/

Vancouver Canucks – Nashville Predators /1:0/

Edmonton Oilers – Los Angeles Kings



Vzhod:

New York Rangers – Washington Capitals /1:0/

Carolina Hurricanes – New York Islanders /1:0/

Florida Panthers – Tampa Bay Lightning /1:0/

Boston Bruins – Toronto Maple Leafs /1:1/ // razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

