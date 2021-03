V finalu lige IHL Kranjčani in Založani

Končan je polfinale lige IHL, ki je zaradi koronavirusne bolezni potekala zgolj s slovenskimi moštvi. V finalu se bosta pomerila HK Triglav Kranj, ki je v polfinalu izločil HK True Celje, in HK Slavija Junior, ki je do finalne vstopnice prišel po boju s HKMK Bled.

Kranjčani so s polfinalnim tekmecem, HK True Celje, opravili na najhitrejši mogoč način – s tremi zmagami na treh tekmah. Založani so si finale zagotovili na četrti sobotni tekmi, na kateri so ekipo Bleda ugnali s 5:2 in napredovali s 3:1 v zmagah.

Finale se bo začel 27. marca, ekipi bosta igrali na tri zmage. Zmagovalec tekmovanja bo znan najkasneje 10. aprila.