Štefan Seme je bil kot igralec član ljubljanske Olimpije, na reprezentančni ravni pa je s tedanjo jugoslovansko reprezentanco nastopil tudi na olimpijskih igrah leta 1972 v Sapporu. Kot selektor jugoslovanske ekipe pa je leta 1984 sodeloval na olimpijskih igrah v Sarajevu 1984. V zgodnjem obdobju samostojne države je bil v devetdesetih tudi trener Olimpije, deloval pa je še kot direktor slovenskih reprezentanc.

Za Hokejsko zvezo Slovenije je "in memoriam" zapisal Andrej Stare:



Zapustil nas je Štefan Seme, nekdanji hokejist in hokejski trener, državni reprezentant Jugoslavije, olimpijec in štirikratni državni prvak z ljubljansko Olimpijo.



Štefan Seme je bil v šestdesetih in sedemdesetih letih s svojim športnim udejstvovanjem pravi vzornik mladim. Ni bil samo odličen hokejist, ampak tudi eden najboljših slovenskih igralcev vaterpola. Nekoč so ga vprašali, kaj bi storil, če bi na kopališču Kolezija igrala Ljubljana tekmo ob isti uri kot Olimpija hokej v Hali Tivoli. V sebi lastnem slogu je izstrelil kot iz topa: "Pol tekme bi igral vaterpolo in pol tekme hokej…"



Bil je odličen napadalec, veliki borec in izjemen strelec. Tako si je utrl pot v državno reprezentanco Jugoslavije, v kateri je igralo okoli 95% slovenskih igralcev. Leta 1972 je sodeloval na Olimpijskih igrah v Sapporu (Japonska) ter istega leta na Svetovnem prvenstvu skupine B v Bukarešti (Romunija) pod taktirko češkega trenerja Miroslava Kluca. Za državno reprezentanco je odigral 14 tekem in dosegel po en gol in podajo.



Zelo pomembno vlogo je imel tudi pri prvih naslovih državnih prvakov za ljubljansko Olimpijo, s katero je osvojil naslove leta 1972,1974,1975 in 1976. Nepogrešljiv strelec Olimpije je bil tudi v Pokalu državnih prvakov. Po aktivni karieri se je preizkusil tudi v vlogi trenerja in vzgojitelja novega rodu ljubljanskih hokejistov.



Njegov nenaden odhod je ljubitelje hokeja presenetil in razžalostil, saj je domala do svoje smrti redno igral tenis pred svojo najdražjo dvorano v Tivoliju.



Ohranili ga bomo v večnem spominu!

Foto: Aleš Fevžer

Pogreb bo v petek, 18. oktobra 2024, ob 17.00 izpred vežice Sv. Antona na ljubljanskih Plečnikovih Žalah. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči lahko, v duhu poslednje želje pokojnega, svoj prispevek namenijo za pomoč hokejistom, ki le to potrebujejo.