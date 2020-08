Umrl je nekdanji zvezdnik lige NHL Dale Hawerchuk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dale Hawerchuk, ki je "drsal še, preden je lahko hodil" in je igral 16 sezon v severnoameriški profesionalni hokejski ligi NHL, preden je bil leta 2001 uvrščen v hokejsko dvorano slavnih, je umrl v torek. Imel je 57 let, je danes poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Hawerchuk je umrl po bitki z rakom na želodcu, ki so mu ga diagnosticirali lani.

"Po neverjetno pogumnem in težkem boju z rakom je naš oče preminil. Moja družina je tako ponosna nanj in na način, kako se je boril. #HawerchukStrong," je na družbenih medijih zapisal sin Eric Hawerchuk.

Januarja je Hawerchuk opravil gastrektomijo, da so mu odstranili želodec, pa tudi tumor in rakave celice.

Svojo poklicno kariero je drsal v majicah moštev Winnipeg Jets, Buffalo Sabres, St. Louis Blues in Philadelphia Flyers. Winnipeg Jets so ga leta 1981 izbrali kot prvega na naboru.

Že v svoji prvi sezoni v elitni druščini je zbral 103 točke (45 golov, 58 podaj) ter leta 1982 prejel Calderjev pokal za najboljšega novinca. Takrat je postal najmlajši igralec v zgodovini NHL, ki je dosegel 100 točk v sezoni, mejnik, ki ga je popravil šele Sidney Crosby leta 2006.

S kanadsko reprezentanco je osvojil tri kolajne na svetovnih prvenstvih, v letih 1982 in 1986 bron ter leta 1989 srebro ter dvakrat osvojil mednarodni turnir najboljših, pokal Kanade (1987 in 1991).

Na vsaki stopnji hokeja, ki ga je igral, je dosegel skoraj takojšen uspeh. Hawerchukov oče je rad rekel, da je njegov sin "drsal, preden je lahko hodil".

Na mednarodnem turnirju v hokeju Pee Wee v Quebecku sredi sedemdesetih let je Hawerchuk med zmago v finalu z 8:1 dosegel vseh osem golov in s tem podrl dolgoletni rekord, ki ga je postavil Guy Lafleur.

Hawerchuk je z Jets, Buffalo Sabres, St. Louis Blues in Philadelphia Flyers odigral 1188 tekem in vpisal 518 golov in 1409 točk. Petkrat je igral na tekmah all-star.

Njegova najboljša sezona v karieri je bila 1984/85, ko je dosegel 130 točk (53 golov, 77 podaj) na 80 tekmah.