V "mehurčkih" lige NHL brez okužb

Vodstvo severnoameriške lige NHL je sporočilo, da zadnja testiranja na novi koronavirus niso pokazala nobene okužbe med člani moštev, ki sodelujejo v končnici letošnje sezone v Edmontonu in Torontu.

V ligi NHL so zdaj v četrtem obdobju vračanja po pandemiji, kot je uradna oznaka sezone, ki se končuje v izoliranih okoljih dveh kanadskih mest. Danes so predstavili izide testiranj med 9. in 15. avgustom.

V tem času so izvedli 5640 testov, noben ni bil pozitiven. Teste so izvajali vsak dan pri vseh članih ekip, kamor štejejo tudi trenerji in spremljevalno osebje (vsako moštvo ima v končnici natančno 52 članov).

Liga NHL je v sporočilu še dodala, da bo še naprej obveščala javnost o poteku testiranj, da pa ob morebitnem pozitivnem primeru ne bo razkrila imen oziroma podrobnosti o okuženih.