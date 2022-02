Kot je poročala nemška tiskovna agencija dpa, je Deniskin, hokejist ekipe Kremenčuk, 26. septembra lani namenil rasistično gesto temnopoltemu igralcu ekipe Donbas Jalnu Smerecku.

Ukrajinska zveza je Deniskina kaznovala z najvišjo možno kaznijo, prepovedjo igranja 13 tekem, toda disciplinska komisija IIHF je zdaj izrekla daljšo prepoved igranja.

Rasistična gesta Ukrajinca:

Andrei Deniskin gesture toward Jalen Smereck. Got to ban this douchebag forever you just don’t deserve to make a living playing hockey if you’re still doing this shit. Absolutely crazy pic.twitter.com/gtxl6iNGCl