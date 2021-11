Slovenci začenjajo proti Francozom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska hokejska reprezentanca bo pripravljalni turnir štirih držav na Jesenicah odprla ob 19. uri proti Franciji. Že pred tem se bosta pomerili Avstrija in Belorusija. Z zadnjo se bodo risi pomerili v petek.

Dobra dva meseca po koncu hokejskih olimpijskih kvalifikacij za Peking 2022, na katerih se Slovencem ni uspelo še tretjič zapored uvrstiti na tekmovanje petih krogov, se je znova zbrala slovenska reprezentanca.

Dva gosta maja tudi na SP v Tivoliju

Selektor Matjaž Kopitar je, podobno kot na spomladanskem turnirju v Tivoliju in preteklih novembrskih, tudi tokrat ponudil priložnost za dokazovanje reprezentančno manj izkušenim igralcem, na glavna standardna orožja pa bo računal pozneje v sezoni, katere vrhunec bo majsko domače svetovno prvenstvo drugega razreda v Tivoliju.

Na tem bosta sodelovali tudi dve reprezentanci, ki sta te dni na Gorenjskem, in sicer Francija in Avstrija. Slovenci turnir odpirajo proti galskim petelinom, za katere bo nastopil tudi najbolj točkovno razpoloženi hokejist IceHL, član Olimpije, Guillaume Leclerc, medtem ko naj bi bili severni sosedi in Belorusi, podobno kot risi, pomlajeni.

Glede na zadnji vladni odlok o omejevanju okužb bodo lahko tekme spremljali tudi navijači. V dvorani Podmežakla bodo tako na voljo le sedišča ob upoštevanju razdalje (vsak drugi sedež prazen), za vsako tekmo slovenske reprezentance bo na voljo približno 450 vstopnic.

Turnir štirih držav (dvorana Podmežakla, Jesenice) Četrtek, 11. november:

15.30 Belorusija – Avstrija

19.00 Slovenija – Francija Petek, 12. november:

15.30 Francija – Avstrija

19.00 Slovenija – Belorusija Sobota, 13. november:

15.30 Avstrija – Slovenija

19.00 Francija – Belorusija