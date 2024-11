Še drugi poraz pomlajenih risov

Pomlajena slovenska hokejska reprezentanca je na EIHC turnirju v Budimpešti po četrtkovem porazu z Italijo (0:2) palice prekrižala s Poljsko in znova klonila. Po kazenskih strelih je izgubila z 1:2 (0:0, 0:1, 1:0; 0:1). Gostitelji Madžari bodo v soboto zadnji tekmec zasedbe selektorja Eda Terglava. Ta je na turnir odpeljal reprezentanco, v kateri je le par standardnih članov reprezentance, priložnost je ponudil večinoma hokejistom slovenskih klubov. Z namenom, da vidi, kdo od teh bi v prihodnje lahko oblekel reprezentančni dres.

Na četrtkovi tekmi je branil Žan Us (in končal z 42 obrambami), v petek pa je med vratnici zadrsal Rok Stojanovič, na turnirju pa je kot tretji vratar še Luka Kolin.

Po izenačeni prvi tretjini, ko se vratarja Stojanovič in Maciej Miarka nista preveč nagarala (na koncu tekme je bilo razmerje strelov sicer 22-30 v korist Poljakov) so Slovenci do neodločenega izida skorajda pripeljali tudi drugo. A Poljska je povedla tik pred odmorom z zadetkom Mateusza Michalskega.

V tretji tretjini so imeli sicer Poljaki terensko premoč, izenačili pa so Slovenci. V 56. minuti so tekmeci nepravilno ustavili Matica Töröka, slovenski kapetan pa je uspešno izvedel kazenski strel.

Ker v petminutnem podaljšku odločitve ni bilo, sta ekipi izvajali še kazenske strele, za Slovenijo sta bila uspešna spet Török in Erik Svetina, odločilni gol za zmago Poljske pa je v zadnji seriji prispeval Mikolaj Syty.

Razpored turnirja Petek, 8. november

Slovenija : Poljska 1:2 (0:0, 0:1, 1:0; 0:1)

Dvorana Tüskecsarnok, gledalcev 190, sodniki: Mahr-Stumpf, Korbuly (glavna), Kocsany, Szabo.

Strelci: 0:1 Michalski (Dziubinski, Bizacki, 40.), 1:1 Török (56., kazenski strel); kazenski streli: Török, Svetina za Slovenijo.

Kazenske minute: Slovenija 4, Poljska 4.



18.45 Madžarska – Italija Lestvica: 1. Madžarska 1 tekma – 3 točke

2. Italija 1 – 3

3. Poljska 2 – 2

4. Slovenija 2 – 1 Četrtek, 7. november

Slovenija : Italija 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Dvorana Tüskecsarnok, gledalcev 150, sodniki: G. Gebei, Mahr-Stumpf (glavna), B. Gebei, Muzsik

Strelca: 0:1 Zanatta (Petan, 28.), 0:2 Cuglietta (Finoro, Saracino, 60., EN)

Streli: Slovenija 17 (7, 4, 6); Italija 44 (10, 16, 18)

Kazenske minute: Slovenija 6, Italija 8

En zadetek v prazen gol



Poljska : Madžarska 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) Sobota, 9. november

13.15 Italija – Poljska

17.00 Madžarska – Slovenija