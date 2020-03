Tudi liga NHL bo čutila koronavirus, San Jose Sharks brez gledalcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

San Jose Sharks bodo do najmanj konca marca domače tekme igrali pred praznimi tribunami.

San Jose Sharks bodo do najmanj konca marca domače tekme igrali pred praznimi tribunami. Foto: Reuters

V hokejski ligi NHL je v noči na sredo na sporedu osem tekem, Anže Kopitar in njegovi LA Kings imajo prost večer, kot tudi njihovi kalifornijski sosedi San Jose Sharks, a bodo ti prvi v ligi občutili ukrepe proti širjenju novega koronavirusa. Kalifornijsko okrožje Santa Clara je namreč do konca marca prepovedalo vse javne dogodke z več kot 1000 udeleženci in San Jose Sharks bodo morali domače tekme igrati pred praznimi tribunami.

Shark se bodo morali tako na domačih spopadih z Montreal Canadiens, Boston Burins in Arizona Coyotes znajti brez pomoči navijačev, najverjetneje pa bodo odločitvi okrožja Santa Clara sledili tudi drugi, poročajo ameriški mediji. Tudi v ZDA število okušenih z novim koronavirusom raste in pričakovati je vse več omejevanja zbiranja večjega števila ljudi. Kot v Aziji in v Evropi bodo ena prvih "žrtev" ukrepov za omejevanje širjenja virusa prav športni dogodki.

Sicer je v noči na sredo zanimiv program, najboljše moštvo lige Boston Bruins gostuje v Philadelphii, kjer bo poskušalo tamkajšnjim Flyers prekiniti že devet tekem trajajoč zmagoviti niz. Že šest tekem trajajoč niz porazov pa bodo poskušali prekiniti New York Islanders, ki gostujejo v Vancouvru, Dallas Stars pa so tudi odločeni, da doma proti New York Rangers prekinejo črno serijo, ki jih pesti že pet tekem. Tampa Bay Lightning se mudijo v Torontu, Nashville Predators v Montrealu, Carolina Hurricanes v Detroitu, Ottawa Senators pa v Anaheimu.

Liga NHL, 10. marec Montreal Canadiens - Nashville Predators New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins Philadelphia Flyers - Boston Bruins Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes Dallas Stars - New York Rangers Anaheim Ducks - Ottawa Senators Vancouver Canucks - New York Islanders

