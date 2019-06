Več kot pol milijona navijačev pričakalo junake #foto

Hokejisti St. Louis Blues, ki so pred dnevi prvič v 51-letni zgodovini kluba postali prvaki lige NHL, so v soboto v St.Louisu dočakali množičen sprejem. Na ulicah domačega mesta jih je pričakalo prek 500.000 privržencev.

"Čudovito. Skoraj ne morem verjeti … Vsi vemo, za kaj igramo. Za navijače, za družino gre. Ob koncu sezone sem v enem od intervjujev dejal, da smo skupina zmešanih posameznikov na kupu. Od trenerjev do igralce … Noro, to je neverjetno," je občutke zadnjih dni in veličastne sobote opisoval kapetan prvakov Alex Pietrangelo.

St. Louis je še v začetku januarja zasedal zadnje mesto v ligi, nato pa strnil vrste in presenetljivo postal prvak najkakovostnejšega klubskega hokejskega tekmovanja na svetu. Sploh prvič je klub, ustanovljen leta 1967, na prestolu lige NHL.

Note so med sezono zamenjale trenerja. Mike Yeo je svoje mesto prepustil Craigu Berubeju. "Neopisljivo. Še nikoli nisem videl, česa takega. Kakšna nora izkušnja, da sem danes lahko del te parade. Neverjetno. Vesel sem, za mesto in navijače. Še posebej za igralce, ki so res trdo garali in preskočili marsikatero oviro," je vzhičeno razlagal Berube.

Craig Berube je vodenje St. Louisa prevzel med sezono, januarja z njim zasedal zadnje mesto, danes pa slavi premierni Stanleyjev pokal franšize.

"Gloria," je postala skladba, brez katere ob zmagah Not ne gre.

What dance are they doing? pic.twitter.com/MKxpJE9BfP — Gloria (@KlottRoti) June 16, 2019

Lastnik kluba Tom Stillman je priznal, da ga je množica presenetila. "Pričakoval sem lepo število ljudi, a to, kar vidim, to je noro … To je najboljše, kar lahko šport naredi, združi ljudi, prinese pozitivno energijo v svoje mesto."

Še posebej čustveno je bilo vse skupaj za Pata Maroona. Napadalec se je namreč rodil prav v St. Lousu: "Sem junak mesta, nadenite si sončna očala, zabavajte se. Prvaki smo!"

