Mladi upi po tretjo zmago

Svetovno prvenstvo do 20 let, divizija I, skupina B, (Bled, 11.–17. december), 3. dan

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let bo ob 16. uri na Bledu odigrala drugo od petih tekem na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina B). Njen tekmec bo zadnja Estonija, tako da bi bilo vse drugo kot zmaga varovancev Mitje Šivica presenečenje. Slovence odločilni tekmi čakata v petek (Italija) in nedeljo (Ukrajina).

Bled bo do konca tedna gostil svetovno prvenstvo tretjega razreda za hokejiste do 20 let. Ob Slovencih si bodo napredovanje poskušali zagotoviti Italijani, Poljaki, Ukrajinci, Estonci in Hrvati. Vstopnica za sodelovanje na svetovnem prvenstvu divizije I, skupine A, iz katere so Slovenci izpadli lani, bo pripadla le zmagovalcu prvenstva, medtem ko bo zadnjeuvrščeni nazadoval v nižji razred.

Slovenska zasedba nastopa pod vodstvom novega selektorja Mitje Šivica, ki je tudi pomočnik selektorja članske izbrane vrste Eda Terglava, s katerim bosta med drugim skrbela za boljšo povezavo med mladinsko in člansko kategorijo.

Mladi risi so za začetek zanesljivo premagali Hrvaško, nato pa še Poljsko. Po dnevu tekmovalnega premora se bodo ob 16. uri pomerili z Estonci, nato sledita odločilni tekmi – v petek z Italijani in v nedeljo z Ukrajino.

Svetovno prvenstvo do 20 let, divizija I, skupina B (Bled): Četrtek, 14. december

Lestvica