Mladi risi začenjajo proti Veliki Britaniji

Slovenski hokejisti bodo na svetovnem prvenstvu odigrali pet tekem proti ekipam Avstrije, Italije, Japonske, Madžarske in Velike Britanije.

Varovanci glavnega trenerja Jake Adlešiča so se na sklepnih pripravah pred svetovnim prvenstvom zbrali konec preteklega tedna, ko so v nemškem Füssnu najprej odigrali dve prijateljski tekmi z domačo izbrano vrsto in izgubili s 3:5 in 2:7. Sledile so priprave na Bledu, kjer so opravili niz suhih priprav ter treningov na ledu, odigrali pa so tudi prijateljsko tekmo proti reprezentanci Kazahstana in ji priznali premoč z 1:5.

Reprezentanca Slovenije, U18 vratarja: Gašper Panjtar, Val Usnik

branilci: Tim Dolinar, Filip Fartek, Amar Kararić, Đorđe Kremenović, Gašper Konc, Bine Mašič, Žan Poklukar Bastarda, Nik Širovnik

napadalci: Maks Bukovec, Žiga Dežman, Ahmet Jakupović, Miha Krmelj, Lenart Markun, Erik Mežnar, Anže Podrekar, Jure Povše, Žan Primožič, Mark Sojer, Matic Torok, Luka Vodlan

Selektor: Jaka Adlešič

Razpored tekem SP U18 divizije I, skupine B (Szekesfehervar): Nedelja, 14. april

16.00 Velika Britanija - Slovenija

Italija – Japonska

Madžarska - Avstrija Ponedeljek, 15. april

19.30 Slovenija – Madžarska

Japonska – Velika Britanija

Avstrija – Italija Sreda, 17. april

12.30 Slovenija – Italija

Avstrija – Japonska

Velika Britanija – Madžarska Petek, 19. april

19.30 Japonska – Slovenija

Avstrija – Velika Britanija

Madžarska – Italija Sobota, 20. april

16.00 Slovenija – Avstrija

Italija – Velika Britanija

Japonska – Madžarska

