Na sporedu je zadnji dan 85. svetovnega prvenstva v hokeju na ledu. Ob 14.20 se bosta v Tampereju v tekmi za tretje mesto pomerili ekipi Češke in ZDA, ob 19.20 pa sledi ponovitev lanskega finala med gostitelji Finci in branilci naslova Kanadčani. Po tekmi bosta tudi dokončno jasni skupini prihodnjega SP, na katerem bodo sodelovali tudi Slovenci, gostili pa ga bodo znova Finci in Latvijci. Finski kapetan Valtteri Filppula lahko postane član kluba, v katerem so le redki.

Kot prvi bosta na led Nokia Arena v Tampereju zadrsali ekipi Češke in ZDA. Boj za bron se bo začel ob 14.20. Čehi so v polfinalu z 1:6 priznali premoč Kanadčanom, Američani pa so se dobro upirali Fincem, a na koncu izgubili s 3:4.

Reprezentanci sta se srečali že v predtekmovanju, ko so z 1:0 zmagali Čehi in tako skupinski del končali na tretjem mestu, tik pred ZDA. Čehi so zadnje odličje na svetovnih prvenstvih osvojili leta 2012, ko so prišli do petega brona na SP. Mu bodo dodali šestega? Američani so bili bronasti lani, zdaj pa lahko osvojijo deseto bronasto kolajno na SP.

Ponovitev lanskega finala

Veliki finale se bo začel ob 19.20. Spremljali bomo ponovitev lanskega finala iz Latvije, kjer so Kanadčani po podaljšku razžalostili Fince in se veselili 27. naslova svetovnih prvakov. Severnjaki so bili svetovni prvaki do zdaj trikrat, zadnjič leta 2019, ko so v finalu premagali prav večerne tekmece.

V finalu se bosta, tako kot lani, pomerili Finska in Kanada. Lani so po podaljšku slavili Kanadčani. Foto: Guliverimage

Filppula se lahko včlani v Triple Golde Club

Za Finci je odlična reprezentančna sezona, saj so februarja prvič postali še olimpijski prvaki. Njihov kapetan Valtteri Filppula je na posebni misiji, saj lahko postane član Triple Gold Cluba. V tem so hokejisti in trener, ki jim je uspel velik podvig − osvojili so zlato olimpijsko odličje, naslov svetovnega prvaka in Stanleyjev pokal. Filppula se je Stanleyja veselil leta 2008 z Detroit Red Wings, olimpijskega zlata pa letos. Bo dodal še naslov svetovnega prvaka in postal 30. hokejist trojnega zlatega kluba? V tem je še en trener, in sicer Mike Babcock.

Valtteri Filppula lahko postane član kluba, v katerem je le peščica. Foto: Guliverimage

Prihodnje leto znova v Tampereju in Rigi

Prihodnje svetovno prvenstvo bosta po propadlem slovensko-madžarskem zanimanju za gostiteljstvo to gostili Finska in Latvija. Na njem bodo sodelovali tudi Slovenci.

Trenutno skupini stojita takole: Skupina A (Finska): Finska, Švedska, Češka, Nemčija, Danska, Francija, Avstrija, Madžarska; Skupina B (Latvija): Kanada, ZDA, Slovaška, Švica, Latvija, Norveška, Kazahstan, Slovenija.