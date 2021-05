Skandinavski obračun so dobili Danci, popoldne branilci naslova nad Američane

Drugi dan na svetovnem hokejskem prvenstvu v Rigi v skupini A so odprli skandinavski sosedje Danci in Švedi. Tekmo so dobili prvi (4:3). V skupini B pa Nemci po zanesljivi zmagi nad Italijo igrajo z Norvežani. Popoldne bodo branilci naslova Finci palice prekrižali z Američani, Rusi pa bodo drugo zmago iskali proti Veliki Britaniji. Zvečer obračun Češke in Švice ter gostiteljice Latvije, ta je v petek na krilih vratarja Matissa Kivlenieksa ugnala Kanado, in Kazahstana.