Bo Bratislava znova mesto srečnega imena za Fince?

Ob 20.15 bodo za naslov svetovnih prvakov obračunali Finci in Kanadčani. Prvi lovijo tretjega, drugi 27-ega. V skupinskem delu so slavili Finci s 3:1. Foto: Reuters

V Bratislavi bo danes padel zastor nad svetovno hokejsko prvenstvo. Ob 15.45 se bosta na tekmi za tretje mesto pomerili Rusija in Češka, oči ljubiteljev hokeja pa pogledujejo proti večernemu finalu (20.15) med Kanado in Finsko. Bodo javorovi listi slavili 27. ali Finci tretjič - zadnjič so leta 2011, ko je prvenstvo prav tako potekalo v Bratislavi.

V večernem finalu bomo priča ponovitvi finala 2016, ko so naslov svetovnih prvakov po zmagi z 2:0 slavili Kanadčani. V finalu pa so zadnjič igrali leto pozneje, ko jim je tretji zaporedni naslov preprečila Švedska. V bogati zgodovini so zbrali 26 naslovov svetovnih prvakov, Finci le dva.

Prvič leta 1995, zadnjič pa 2011, ko je bilo prvenstvo prav tako v Bratislavi. Bo slovaška prestolnica spet srečna za hokejiste iz dežele tisočerih jezer? Reprezentanci sta se srečali že v skupinskem delu, ko so s 3:1 zmagali Finci.

Kanadčani so v polfinalu zanesljivo odpravili Čehe (5:1), precej tesneje pa so do finalne vstopnice prišli Finci, ki so močno zasedbo Rusije strli z 1:0 in ji zadali sploh prvi poraz na prvenstvu.

Tekma se za tretje mesto, bron bi več pomenil Čehom kot Rusom, se bo začela ob 15.45.

