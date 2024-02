Slovenska hokejska reprezentanca se je zbrala v tradicionalni pripravljalni bazi na Bledu, kjer bo opravila nekaj treningov, nato pa odpotovala na Južno Tirolsko in odigrala dve pripravljalni tekmi z gostitelji spomladanskega svetovnega prvenstva drugega razreda Italijani. Selektor Edo Terglav je na zbor povabil mešanico reprezentančno manj izkušenih in standardnih članov. Skupne priprave na prvenstvo se bodo začele prve dni aprila, Slovenci pa bodo konec tedna izvedeli zadnjega tekmeca za drugi izziv leta, avgustovske olimpijske kvalifikacije. Bi na teh lahko sodeloval tudi prvi zvezdnik Anže Kopitar? "Moja želja je, da bi vsi fantje, ki so naredili toliko za slovenski hokej, še enkrat stopili skupaj in poskusili priti še enkrat na olimpijske igre. Za zdaj še nisva govorila. Bomo videli," pravi Terglav.

Selektor slovenske reprezentance Edo Terglav je po novembrskem zboru, ko so priložnost za dokazovanje dobili predvsem mlajši hokejisti brez ali z manj članskimi reprezentančnimi izkušnjami, znova zbral reprezentanco. V četrtek in petek jo bo v Bolzanu in Val Gardeni vodil na dveh tekmah z gostitelji spomladanskega svetovnega prvenstva drugega razreda Italijani.

Med povabljenimi je tokrat več standardnih članov reprezentance zadnjih let. Na seznamu so trije vratarji, tudi Gašper Krošelj in Matija Pintarič, osem branilcev in 13 napadalcev, med katerimi je reprezentančno najizkušenejši Robert Sabolič.

Več kot polovica jih igra v IceHL, štirje v Alpski ligi, ostali pa na Slovaškem, Češkem, v Franciji in na Švedskem, kjer domuje tudi Filip Sitar, ki je po decembrskem domačem svetovnem prvenstvu do 20 let dobil priložnost, da na zadnjem zboru pred aprilskimi pripravami na svetovno prvenstvo v Bolzanu poskuša prepričati tudi med člani.

"Rezultat je ena stvar, principi igre in to, kako fantje živijo in delujejo skupaj, pa je zame še pomembnejše." Foto: Luka Vovk/www.alesfevzer.com

Rezultat je ena stvar, še pomembnejše pa, kako fantje "živijo in delujejo skupaj"

"Pripeljali smo fante, ki jih nismo videli novembra, gre za dobro mešanico starejših in mlajših. Pričakujemo dobri tekmi proti nasprotniku, ki ga dobro poznamo. Želimo si čim bolje odigrati. Pomembno bo, da odigramo proti nasprotniku, ki nas čaka aprila, prvenstvo je vse bližje. Rezultat je ena stvar, principi igre in to, kako fantje živijo in delujejo skupaj, pa je zame še pomembnejše, ker na koncu imaš na svetovnem prvenstvu pet tekem v sedmih dneh. Lahko si zelo visoko, lahko zelo nizko. Takrat je pomembno, da imaš pravo energijo, da fantje stojijo skupaj, tako da bo poudarek v naslednjih dneh na tem, da bodo dobro delali skupaj, da bodo uživali v reprezentanci in odigrali, kot je treba," je ob zboru na Bledu dejal Terglav.

Člansko reprezentanco si je treba zaslužiti Foto: Luka Vovk/www.alesfevzer.com

"Izkušnja s svetovnega prvenstva do 20 let je bila zelo lepa in pozitivna. Nekaj fantov smo priključili članski ekipi, je pa treba vedeti, da je raven članskega hokeja precej drugačna. Ti fantje imajo zdaj priložnost, da se pokažejo. Fantje se morajo zavedati, da si je člansko reprezentanco treba zaslužiti, saj ni samoumevno, da boš igral pri članih, če si igral pri U20," je na novinarski konferenci dejal Terglavov pomočnik in selektor U20 Mitja Šivic.

"Vedno mi je bilo lepo igrati za Slovenijo, to je posebna čast. Včasih se je malo težje pridružiti, a tukaj smo z razlogom in veseljem. Treba si je vzeti čas za reprezentanco in imeti željo. Ogromno je mladih fantov. Zanimivo jih bo spoznati. Za nas, starejše, je pomembno, da jim pomagamo pri nekih malenkostih," je ob zboru dejal Pintarič.

Podobno razmišlja napadalec Ken Ograjenšek, ki je klubsko okolje v Gradcu, za katerim je skromna sezona (prikovani so na dno lestvice IceHL), rade volje za nekaj dni zamenjal za reprezentančno: "Vedno je lepo igrati za reprezentanco. Zame je še posebej dobrodošlo, da si po takšni klubski sezoni, kakršna je, zbristrim glavo. Veselim se dela skupaj in upam, da čim več odnesemo v tem tednu." Slovenski hokejisti so zbrani na Bledu. Foto: Luka Vovk/www.alesfevzer.com

Spomladi SP, poleti olimpijske kvalifikacije Slovenci bodo v četrtek in petek igrali v Bolzanu in Val Gardeni. Foto: Hokejska zveza Slovenije

V prihodnjih mesecih slovensko reprezentanco čakata dva večja tekmovalna izziva. Po izpadu iz elitne konkurence na preteklem svetovnem prvenstvu v Rigi bo konec aprila in v začetku maja nastopila na prvenstvu divizije I, skupine A, v Bolzanu v družbi Italije, Madžarske, Južne Koreje, Japonske in Romunije.

Priprave na svetovno prvenstvo se bodo začele v začetku aprila. Ali imajo tudi nekateri standardni člani, ki jih na tokratni zbor ni vpoklical, "kljukico" za SP? "Za zdaj ni težav. Kot sta povedala Ken in Pinta, so fantje ponosni, da igrajo za reprezentanco. Ko bodo lahko, bodo prišli. Nekaj drugega je, če bodo poškodbe ali kakšne druge stvari. Za zdaj jih je treba pustiti pri miru, da imajo glavo tam, kjer je treba, potem bomo pa videli, kako bo v končnici in po končnici s temi fanti," pravi selektor.

"Moja želja je, da bi vsi fantje, ki so naredili toliko za slovenski hokej, še enkrat stopili skupaj in poskusili priti še enkrat na te olimpijske igre." Foto: Luka Vovk/www.alesfevzer.com

S Kopitarjem o olimpijskih kvalifikacijah še ni govoril

Pa položaj najboljšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja? Ali je bil z njim v stiku glede morebitne udeležbe na olimpijskih kvalifikacijah, ki jih bodo Slovenci med 29. avgustom in 1. septembrom igrali na Danskem, kjer se bosta za eno olimpijsko vozovnico potegovali še Norveška in kvalifikantka, ki bo znana konec tedna?

"Osebna želja, da bi Anže prišel, seveda je. Bomo videli, ko bo končal sezono. Treba mu je dati čas, da tudi malo premisli. Je tudi v takih letih, da se odloči, kaj bo naredil s poletjem. Fantje, ki odigrajo tudi sto tekem na sezono, potrebujejo toliko in toliko tednov počitka. Moja želja je, da bi vsi fantje, ki so naredili toliko za slovenski hokej, še enkrat stopili skupaj in poskusili priti še enkrat na te olimpijske igre. A trenutno smo še daleč od tega, to bo avgusta. Bomo videli, kako bo šla Anžetova sezona, potem pa je od njega odvisno, koliko bo počitka, mentalno in fizično ga bo potreboval, in če bo pripravljen priti. Za zdaj še nisva govorila," je o tem, ali se je že povezal s kapetanom Los Angeles Kings, še dodal Terglav.

Vabljeni igralci za pripravljalni tekmi: Vratarji 1 KOLIN Luka HK SŽ Olimpija (SLO)

2 KROŠELJ Gašper HC Banska Bystrica (SVK)

3 PINTARIČ Matija Dragons de Rouen (FRA) Branilci 1 BOHINC Rožle HDD Acroni Jesenice (SLO)

2 CRNOVIĆ Aljoša HK SŽ Olimpija (SLO)

3 ĆOSIĆ Jan HK SŽ Olimpija (SLO)

4 MAGOVAC Aleksandar HK SŽ Olimpija (SLO)

5 MAŠIČ Bine HK SŽ Olimpija (SLO)

6 PODLIPNIK Matic Kitzbuheler EC (AUT)

7 ŠTEBIH Miha SK Horacka Slavia Trebic (CZE)

8 URUKALO Žiga HDD Acroni Jesenice (SLO) Napadalci 1 BERIČIČ Miha HK SŽ Olimpija (SLO)

2 JEZOVŠEK Žan HDD Acroni Jesenice (SLO)

3 KURALT Anže Fehervar AV19 (HUN)

4 MACUH Rok HC Olomuc (CZE)

5 MAHKOVEC Marcel HK SŽ Olimpija (SLO)

6 MAVER Luka Pioneers Vorarlberg (AUT)

7 MEHLE Žiga HK SŽ Olimpija (SLO)

8 OGRAJENŠEK Ken Graz 99ers (AUT)

9 SABOLIČ Robert EC VSV (AUT)

10 SIMŠIČ Nik HK SŽ Olimpija (SLO)

11 SITAR Filip Malmö (SWE)

12 TOMAŽEVIČ Blaž EC VSV (AUT)

13 ZAJC Miha HK SŽ Olimpija (SLO)