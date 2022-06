Prvi zaključni plošček za Colorado

Colorado Avalanche lahko v domačem Denverju na peti tekmi velikega finala lige NHL osvojijo Stanleyjev pokal. Na četrti so v podaljšku zmagali s 3:2 in v seriji s Tampo Bay Lightning na štiri zmage vodijo s 3:1. Na domačem ledu so v tej sezoni zmagali kar 38 tekem, izgubili pa so jih le 11.